Laboratorieassistent Till Peab Asfalt
2026-05-05
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Är du noggrann och vill lära dig ett unikt yrke? Vi söker en laboratorieassistent till Peab Asfalt i Sundsvall! Har du ett öga för detaljer, trivs med både praktiskt och administrativt arbete och vill bli expert inom ett nischat område? För Peab Asfalts räkning söker vi nu en engagerad kollega för ett spännande konsultuppdrag i Sundsvall, med goda möjligheter till en framtida tillsvidareanställning direkt hos Peab.
Som laboratorieassistent hos Peab Asfalt får du en unik möjlighet att lära dig yrket från grunden. Du kommer att ingå i en verksamhet som ansvarar för kvalitetssäkring av asfalt, grus och bitumen. Arbetet är avgörande för att säkerställa att materialet håller rätt kvalitet, både för intern produktion och för externa kunder.
Som person bör du vara noggrann, ha en positiv inställning och ha en förmåga att skapa goda relationer.
Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjigt. Efter 6 månader som konsult finns goda chanser till en tillsvidareanställning direkt hos Peab Asfalt.
Tjänsten innebär heltid, dagtid. Urval och intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor och funderingar når du konsultchef Amanda Lindström via amanda.lindstrom@randstad.se
, vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Exempel på arbetsuppgifter:
I tjänsten ingår allt från att ta emot och registrera prover, till analys och rapportering.
Utföra löpande produktions- och kvalitetskontroller (analyser) av asfalt, ballast och bitumen, jord med mera.
Du tränar och coachar ditt team i standardiserade arbetssätt och effektiva problemlösningsmetodiker.
Följa fastställda processer och rutiner för att säkerställa högsta precision.
Verksamheten omfattar analyser av vägmaterial, teknisk support, provtagning, produktutvecklingKvalifikationer
Krav
Gymnasial examen
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Liknade arbetslivserfarenhet eller motsvarig erfarenhet från labb-miljö
Teknisk utbildning på hög nivåOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
852 36 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort.
Randstad Kontakt
Amanda Lindström amanda.lindstrom@randstad.se +46703281977
