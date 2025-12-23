Laboratorieassistent
2025-12-23
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du arbeta i en av världens mest moderna och digitaliserade underjordsgruvor? I Garpenberg driver Boliden en högt automatiserad och stabil process där kvalitet och säkerhet står i centrum. Nu söker vi en Laboratorieassistent som vill bidra till att säkerställa tillförlitliga analyser för vår dagliga drift och fortsatta utveckling.
Din roll
Som Laboratorieassistent i Garpenberg är du en viktig del av kvalitetssäkringen inom Anrikningsverkets process. Du ansvarar för provtagning, provberedning och analys av material från anrikningsprocessen och ser till att resultaten håller hög teknisk och analytisk standard. Ditt arbete får direkt påverkan på processtyrning, metallutbyte, båtleveranser och produktionens effektivitet.
Ditt team
Du tillhör laboratoriet inom processavdelningen, där du arbetar nära processingenjörer, tekniker, arbetsledare och operatörer i anrikningsverket. Teamet är erfaret, välorganiserat och har ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter
Genomföra provtagning och provberedning från olika steg i anrikningsprocessen.
Utföra kemiska och instrumentella analyser, exempelvis:
Siktning
XRF
Våtkemiska analyser
Säkerställa funktion, kalibrering och underhåll av laboratorieutrustning.
Dokumentera och rapportera analysresultat i LIMS och interna system.
Bidra till utveckling, uppdatering och kvalitetssäkring av rutiner och instruktioner.
Delta aktivt i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, inklusive 5S.
Medverka i förbättringsprojekt kopplade till provtagningsmetodik, processtyrning och kvalitetsutveckling.
Ditt bidrag
Du är noggrann, strukturerad och analytisk och trivs med ordning, kvalitet och uppföljning. Du uppskattar att arbeta självständigt men också vara en lagspelare som delar kunskap och bidrar till en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Du tar stort ansvar för dina analyser och ser värdet i att arbeta i en processintensiv miljö där hög precision är avgörande. Samtidigt har du ett utvecklingsorienterat synsätt, du är nyfiken, ifrågasätter befintliga arbetssätt och bidrar gärna med idéer kring hur metoder, rutiner och processer kan förbättras. Du trivs när du får tänka nytt, testa dig fram och arbeta med ständiga förbättringar. Du känner igen dig i Bolidens värderingar omsorg, mod och ansvar och vill bidra till en hållbar och säker produktion.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom kemi, analytisk kemi, laboratorieteknik eller liknande tekniskt/naturvetenskapligt område.
Erfarenhet av laboratoriearbete, gärna från process-, mineral- eller industrimiljö.
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God datorvana och gärna erfarenhet av LIMS eller liknande system.
Förmåga att arbeta strukturerat, säkert och kvalitetsmedvetet.
Erfarenhet av instrumentella analysmetoder såsom ICP, XRF eller våtkemi är meriterande.
Erfarenhet av lättare underhåll är meriterande.
B-körkort.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef, Jenny Forsberg, Jenny.Forsberg@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen.Eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av:
Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50
Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62
Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63
Sista dag att ansöka är 18 januari 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
