Laborant till innovativt företag inom läkemedsutveckling - Poolia Sverige AB - Biologjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Biologjobb / Stockholm2021-04-09Poolia Life Science söker kandidater till vår kund, ett innovativt företag inriktat mot utveckling av nya läkemedel. I denna roll kommer du arbeta laborativt med prekliniska studier inom in vitro ADME. Har du mycket bred erfarenhet av tekniker såsom HPLC/UPLC, masspektrometri, löslighetsanalyser, metabolisk stabilitet, assay-utveckling samt cellodling? Då kan du vara just den vi söker. Tveka inte att ansöka redan idag du urval samt intervjuer sker löpande.Detta är initialt ett konsultuppdrag på 12 månader med goda chanser till förlängning samt överrekrytering. Företaget är lokaliserat söder om Stockholm.2021-04-09Tjänsten är laborativt inriktad och vi värderar därför sådana erfarenheter mycket högt.Du som söker bör vara biomedicinsk analytiker eller ha en magister- eller doktorsexamen inom relevant område och ha erfarenhet av in vitro metabolism av läkemedel och masspektrometri.Du bör ha en mycket bred erfarenhet av tekniker såsom HPLC/UPLC, masspektrometri, löslighetsanalyser, metabolisk stabilitet, assayutveckling samt erfarenhet av cellodling.Erfarenhet av toxikologi eller farmakokinetik samt industriell läkemedelsutveckling är meriterande.Om verksamhetenVi på Poolia Life Science är specialister som rekryterar specialister inom life science. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi vill att Du ska må bra och trivas med oss på Poolia och därför erbjuder vi Dig friskvårdsbidrag, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Hos oss får du en engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med Dig och kundföretagen under hela din anställning. Vårt mål är att vi ska trivas och utvecklas tillsammans.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-19Poolia Sverige AB5681321