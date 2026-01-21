Kyrkogårdsarbetare (Säsong)

Fryksände pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Torsby
2026-01-21


Fryksände pastorat
Söker kyrkogårdsarbetare (säsong)

Inför årets säsong söker vi nya medarbetare till pastoratets kyrkogårdar. Arbetet är heltid men anställningen är tidsbegränsad under perioden början av maj till slutet av oktober.

Till arbetsuppgifterna hör gräsklippning, ogräsrensning, plantering, häckklippning, gravgrävning, möta människor i sorg i samband med gravsättningar av urnor samt därutöver övriga förekommande arbeten på kyrkogården.

Arbetsuppdraget är av fysisk natur där tunga lyft och arbete med handhållna maskiner förekommer, stora delar av arbetsdagen tillbringas utomhus.
Vår maskinpark omfattas av både små och stora maskiner. Du kommer få introduktion, körtillstånd och utbildning för de maskiner som kräver det.

Du som söker anställningen skall ha fyllt 18 år och ha ett intresse för grönytor och dess skötsel. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort, BE- behörighet är meriterande.
Du är direkt underställd kyrkogårdschef/ vice kyrkogårdschef. Om egen bil används vid resor i tjänsten utgår ersättning enligt Bil 25. Lön enligt Svenska kyrkans avtal.

Frågor:
Kyrkogårdschef Lars Wikström 0560-272 07
Vice kyrkogårdschef Lars Olsson 0560-272 25
Fackligt ombud Kommunal Stig Norman 0560-272 24

Skicka din ansökan samt CV senast 31 mars till:
Fryksände pastorat "Kyrkogårdsarbete säsong"
Box 52, 685 22 Torsby
E-postadress: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Fryksände pastorat, box 52, 685 22 Torsby
E-post: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare (Säsong)".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fryksände Pastorat (org.nr 252003-7181)
Kyrkogatan 26 (visa karta)
685 22  TORSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pastorsexpedition

Kontakt
Vice kyrkogårdschef
Lars Olsson
fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se
0560-27200

Jobbnummer
9697508

