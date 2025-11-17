Kyltekniker till Ömangruppen i Borås!
Ömangruppen Svenska AB / VVS-jobb / Borås Visa alla vvs-jobb i Borås
2025-11-17
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du servicetekniker inom kyla och ventilation och vill utvecklas i en roll där din erfarenhet gör skillnad varje dag? Hos Ömangruppen i Borås får du möjlighet att ta ansvar, lösa tekniska utmaningar och bidra till att våra kunder alltid får bästa möjliga service. Vi söker dig som är målmedveten och trivs med att både arbeta självständigt och tillsammans med ett engagerat team. Här får du växa i din yrkesroll, vara med och forma arbetsprocesser och samtidigt skapa långsiktiga relationer med kunder och kollegor i ett företag som värdesätter kvalitet, engagemang och arbetsglädje. Välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är John och jag är Verksamhetschef på Ömangruppen Väst. Min tro och övertygelse är att Människor avgör! Jag vill fylla på vår grupp med fler drivna och engagerade medarbetare som både vill göra ett bra jobb samtidigt som man har roligt på sin arbetsplats. För mig är relationen avgörande, relation inom företaget och relationen mot våra kunder. Det är så vi bygger långsiktigt. Hos oss finns alltid möjligheten att växa och utvecklas samtidigt som man alltid kan få hjälp av mig och sina kollegor. Jag hoppas att du är den jag söker!" - John Ragnar Verksamhetschef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss på Ömangruppen arbetar du med servicearbete inom områden som ventilation, kyla, styr/regler, och värme/energi samt genomför läcksökningar. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva projekt.
• service och underhåll
• genomföra felsökningar
• utföra mindre servicemontage
• injusteringar och styr- och regler
• akutservice ute hos kund
• bedriva merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning eller erfarenhet från VVS-branschen eller liknande
• Kylcertifikat
• F-gas certifikat nivå 1
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som servicetekniker hos oss är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll där du möter många människor och levererar hög service och kvalitet. Du är självgående, tar egna initiativ och uppskattar friheten att arbeta med ansvar. Din ödmjukhet hjälper dig att bygga starka relationer med både kunder och kollegor, och din samarbetsförmåga bidrar till ett positivt arbetsklimat.
I region Väst är vi ett sammansvetsat team med montörer, energitekniker, OVK-konsulter, serviceledare och projektledare, som är fördelade över våra kontor i Borås, Halmstad och Karlstad. Vi samarbetar också nära med vårt syskonbolag, Axcell Fastighetspartner, som är en självklar del av vårt team.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Borås
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta John Ragnar på +46334309074.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-11-30.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
