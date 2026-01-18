Kyltekniker Fordon
Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta som kyltekniker
Om rollen:
I rollen som kyltekniker inom fordonskyla arbetar du huvudsakligen med kylanläggningar och värmepumpslösningar installerade i tågfordon. Arbetsuppgifterna omfattar planerat och avhjälpande underhåll, felsökning vid driftstörningar samt periodiska kontroller enligt gällande regelverk och säkerhetskrav.
Fokus ligger på hög driftsäkerhet, energieffektivitet och resurseffektiva lösningar anpassade för fordonsapplikationer. Du dokumenterar utfört arbete och samarbetar nära med kollegor och andra tekniska funktioner för att säkerställa tillförlitlig drift. Arbetet kommer initialt utföras i Västerås men arbeta förekommer även på andra orter.Publiceringsdatum2026-01-18Profil
Vi tror att du är en tekniskt intresserad och lösningsorienterad person som trivs i en miljö med höga krav på säkerhet och kvalitet. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Vi ser gärna att du:
• Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete
• Har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete
• Är kommunikativ och dokumenterar ditt arbete tydligt
• Har ett intresse för energieffektivitet och hållbara tekniska lösningar Kvalifikationer
• Giltigt kylcertifikat, kategori 1
• Erfarenhet och kunskap inom kylanläggningar
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God datorvana och vana vid digital dokumentation
B-körkort
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
