Kyltekniker - service
2025-11-05
I rollen ingår ansvar för driftsättning, underhåll, byte av komponenter och akuta reparationer av Vertivs Thermal Management-produkter samt andra kontrakterade system. Kunderna är inom IT, datahallar och industri där Vertiv tillhandahåller kritisk digital infrastruktur. Jobbet inkluderar kontakt både med kunder och partners i Sverige, övriga Norden och Europa.
Utöver arbetet ute hos våra kunder är en viktig del i rollen att både kunna ge support internt samt externt utifrån expertis inom kylteknik. För att utvecklas och ha en uppdaterad kunskap inom området erbjuds fullt stöd internt och relevant serviceutbildning på Vertivs produktportfölj inom kylteknik. Nära dialog kommer att ske mellan schemaläggningsteam och avdelningsledning.
Som Vertivs representant på plats är målet att marknadsföra Vertiv som en professionell tjänsteleverantör.
Det är meriterande med 5 års erfarenhet av att arbeta i en teknisk servicemiljö med termisk utrustning eller liknande, men rätt personlighet är lika viktigt.
Rollen innebär periodvis mycket resande, främst inom Sverige och Norden, men även andra resor kan förekomma.
Läs mer om arbetsuppgifter, ansvar och profil på LinkedIn:https://www.linkedin.com/jobs/view/4334116664/
Vi genomför löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum gått ut.
Vi genomför löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum gått ut.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
