Kvinnlig Undersköterska/vårdbiträde sökes till hemtjänsten
Shanar Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-09
Shanar Vård & Omsorg AB är ett privat företag som fokuserar på kvalitet och att värna om nationella värdegrunden. Hos oss får brukarna skräddarsydd omsorg anpassad efter deras egna behov och önskemål. Vår främsta uppgift är att se till att våra brukare får en hjälpande hand och ett stort stöd i vardagen.
Just nu söker vi duktiga utbildade kvinnliga vårdbiträden/undersköterskor med körkort som förutom svenska talar arabiska, persiska och/eller kurdiska till vår hemtjänstverksamhet i Vällingby. Vi ser gärna att du är flexibel med din arbetstid och kan ta både dag- och kvällspass.
Tjänsten är till att börja med en timanställning som i framtiden kan övergå till en tillsvidareanställning.
Bifoga CV, betyg/diplom och personligt brev med din ansökan. Är du undersköterska så bifoga bevis med yrkestitel från socialstyrelsen. Inkludera gärna 2 referenser och skriv från när du kan börja arbeta.
Vi går igenom ansökningarna löpande. Sökande som ej uppfyller annonsens krav kommer ej att beaktas/kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: nils.j@shanaromsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK/VB - AraPerKur". Arbetsgivare Shanar Vård & Omsorg AB
(org.nr 556807-7977)
Grimstagatan 160 (visa karta
)
162 58 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shanar Vård & Omsorg AB Jobbnummer
9675634