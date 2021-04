Kvinnlig personlig assistent till pojke i Malmö. Extrajobb & som - Kooperativet Vilja - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö

Kooperativet Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö2021-04-15Kooperativet Vilja söker en kvinnlig personlig assistent, 25 år eller äldre, åt en liten, nätt och glad pojke boende i Malmö. Pojken är 13 år och sitter i rullstol. Han tycker mycket om att vistas utomhus och att vara ute i naturen.Tjänsten är ett sommarvikariat from v 29 (juli) tom v 35 (september), med möjlighet att arbeta vid behov. Bredvidgång sker enligt överenskommelse under juni. Efter sommaren kan eventuellt fast pass erbjudas. Arbetstid är förlagt utifrån ett rullande schema. Vaken natt, kväll och dagtid helg ingår i schemat.Du som söker är självständig, lyhörd, rökfri och pratar svenska obehindrat. Du ska tycka om att ge stöd, hjälp och omtanke. Som person ska du i din yrkesroll kunna bemöta andra människor på ett professionellt sätt. Att arbeta som personlig assistent ställer höga krav på ansvarstagande och respekt för både familj samt den enskildes integritet. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete inom omsorg, socialt arbete eller som personlig assistent, men viktigast är personlig lämplighet och att samspel mellan brukare och dig fungerar väl.Pojken har behov av stöd och hjälp med det mesta i sin vardag, vilket gör att du som personlig assistent är mycket viktig för honom. Dina arbetsuppgifter styrs utifrån hans behov och du kommer bland annat att hjälpa honom med omvårdnad, personlig hygien, sondmatning och att följa med på aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och kommunikation, det är därför viktigt att du behärskar svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.Är du den vi söker? Skicka ett mail där du bifogar ditt cv och ett personligt brev. Märk din ansökan med "Extrajobb 48".Innan anställning påbörjas krävs att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur belastningsregister. Du begär utdrag hos Polisen via länk; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ 2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-04-28Kooperativet Vilja5693356