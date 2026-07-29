Kvinnlig assistent sökes till 75% tjänst i Malmö
Kooperativet Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Vilja i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Kooperativet Vilja är ett brukarkooperativ för personer med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans. Vi är ett litet kooperativ som värdesätter kvalitativ assistans. Syftet med vårt arbete är att ge våra medlemmar möjligheter till en god livskvalitet, självbestämmande, och deltagande i samhällslivet.
Vilja är en IfA godkänd assistansanordnare och följer verksamhetsanpassat kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal.
Vi erbjuder assistans med omtanke och kvalitet.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du kan uppvisa ett personbevis och eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Vi vill också att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
Glad och ambitiös assistent sökes!
Om jobbet,
Kooperativet Vilja söker en glad och ambitiös personlig assistent till en trevlig 19-årig kille boende i Malmö.
Vi söker dig som kan arbeta både dag, kväll samt helg och i vissa fall även natt. Önskvärt är att du även kan ställa upp vid behov som semester och sjukfrånvaro. Vi söker endast kvinnliga assistenter till detta uppdrag.
Denna kille är rullstolsburen och behöver stöd med kommunikation, omvårdnad, personlig hygien och sondmatning. Du ska vara hans förlängda arm.
Då hans lungor är känsliga är det ett absolut krav att du är rökfri. Du måste också behärska svenska språket obehindrat.
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka din ansökan till ulrika@kooperativet-vilja.nu
. Märk din ansökan med "48". Bifoga cv och personligt brev.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kooperativet Vilja
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
Kooperativet Vilja Kontakt
Kontakt
Ulrika Aavall Åkerblom ulrika@kooperativet-vilja.nu 0708256376 Jobbnummer
10015405