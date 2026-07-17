Kvinna i Skurup söker personlig assistent
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skurup Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skurup
2026-07-17
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Skurup
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i sommar och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Skurup.
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en kvinna i 70 års åldern och som bor i en lägenhet i Skurup, hon har behov av stöd i all ADL då hon har en svaghet i höger kroppshalva. Kunden är rullstolsburen och har en stark begränsad motorik i höger arm och förflyttas med hjälp av lift. Arbetet innebär bland annat matlagning, aktiviteter så som promenader, förflyttning, omvårdnad och att sitta tillsammans för att se på en bra film.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Det är av stor vikt att du är trygg med att utföra omvårdnadsinsatser och att du därmed behöver ha ett flexibelt arbetssätt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstider: Dag, kväll fördelad på vardagar och helger mellan vecka 28-34
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Kim Andersson, verksamhetschef kim.andersson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5879145-2104529". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
)
212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10004988