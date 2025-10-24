Kvinna i Ludvika söker Personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2025-10-24
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
Jag är en 40-årig kvinna som tycker om musik, resor och att umgås med mina vänner. Jag har en kombination av psykisk och reumatisk funktionsnedsättning och söker därför assistenter.
Jag söker kvinnliga assistenter som kan motivera och begränsa mig vid olika aktiviteter och som även kan ge mig fysiskt stöd i vardagens olika situationer. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att lära känna mig och mina behov. Du kommer att bli en del i min vardag och därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort engagemang i ditt arbete.
Jag söker dig som är lugn, empatisk och trygg i dig själv. Du ska vara rökfri och det är fördel om du har körkort och tillgång till bil, men inget krav. Jag har en katt, så du kan inte vara allergisk mot pälsdjur.
Arbetstider: Hos mig arbetar man 13-timmars pass dag/kväll och jag söker dig som kan hoppa in extra vid behov när ordinarie assistenter är sjuka eller lediga.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9573560