Kvinna i Ludvika söker Personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika
2026-04-14
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
Jag är en 40-årig kvinna som tycker om musik, resor och att umgås med mina vänner. Jag har en kombination av psykisk och reumatisk funktionsnedsättning och söker därför assistenter.
Jag söker kvinnliga assistenter som kan motivera och begränsa mig vid olika aktiviteter och som även kan ge mig fysiskt stöd i vardagens olika situationer. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att lära känna mig och mina behov. Du kommer att bli en del i min vardag och därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort engagemang i ditt arbete.
Jag söker dig som är lugn, empatisk och trygg i dig själv. Du ska vara rökfri samt ha körkort och tillgång till bil. Jag har en katt, så du kan inte vara allergisk mot pälsdjur.
Arbetstider: Hos mig arbetar man 13-timmars pass dag/kväll och jag söker dig som kan hoppa in extra vid behov när ordinarie assistenter är sjuka eller lediga.
Låter detta som något för dig är du varmt välkommen med din ansökan.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
(org.nr 556704-9332)
771 50 LUDVIKA
För detta jobb krävs körkort.
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9854632