Kvällsstädare till vårt Service Team B2B - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-03-04


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du arbeta med kontorsstädning i ett engagerat team och göra kunders vardag enklare?
Nu söker vi en kvällsstädare till vårt Service Team B2B i Stockholm!
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av kontorsstädning eller annat serviceyrke, till exempel som housekeeper

Talar grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta måndag-fredag på kvällstid (efter kl. 17.00) samt helger

Har giltigt svenskt eller EU-körkort (meriterande)

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Om rollen
Du arbetar med kontorsstädning hos våra företagskunder och säkerställer hög kvalitet i varje uppdrag. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat storstädningar, kvalitetskontroller, att täcka upp för kollegor vid frånvaro samt visst ansvar för nyckelhantering.
Du arbetar ofta i team och kan även få leda arbetet vid större uppdrag.
Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning och goda utvecklingsmöjligheter

Gratis mobilabonnemang

Ett härligt team med kollegor från hela världen

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - HR kontaktar dig för nästa steg i processen.
Välkommen till Hemfrid!
Do you want to work with office cleaning in a dedicated team and make everyday life easier for our customers?
We are now looking for en evening cleaner to join our B2B Service Team in Stockholm!
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Has experience in office cleaning or another service profession, for example as a housekeeper

Speaks Swedish or English

Can work Monday-Friday in the evenings (after 5:00 PM) and weekends

Holds a valid Swedish or EU driver's license (meritorious)

Is detail-oriented, responsible, and service-minded

About the role
You will work with office cleaning for our corporate customers, ensuring high quality in every assignment. Tasks include deep cleaning, quality checks, covering for colleagues during absences, and some responsibility for key handling.
You will often work in a team and may also lead assignments during larger projects.
What we offer

Permanent employment (75%)

Collective agreement and secure employment terms

Insurance and occupational pension

Wellness allowance

Training and development opportunities

Free mobile phone subscription

A great team with colleagues from all over the world

Does this sound interesting? Submit your application today - our HR team will contact you regarding the next steps in the process.
Welcome to Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331904-1874402".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9777784

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: