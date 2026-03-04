Kvällsstädare till vårt Service Team B2B - Hemfrid
Städarjobb / Stockholm
2026-03-04
Vill du arbeta med kontorsstädning i ett engagerat team och göra kunders vardag enklare?
Nu söker vi en kvällsstädare till vårt Service Team B2B i Stockholm!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kontorsstädning eller annat serviceyrke, till exempel som housekeeper
Talar grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta måndag-fredag på kvällstid (efter kl. 17.00) samt helger
Har giltigt svenskt eller EU-körkort (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Om rollen
Du arbetar med kontorsstädning hos våra företagskunder och säkerställer hög kvalitet i varje uppdrag. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat storstädningar, kvalitetskontroller, att täcka upp för kollegor vid frånvaro samt visst ansvar för nyckelhantering.
Du arbetar ofta i team och kan även få leda arbetet vid större uppdrag.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning och goda utvecklingsmöjligheter
Gratis mobilabonnemang
Ett härligt team med kollegor från hela världen
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - HR kontaktar dig för nästa steg i processen.
Välkommen till Hemfrid!
Do you want to work with office cleaning in a dedicated team and make everyday life easier for our customers?
We are now looking for en evening cleaner to join our B2B Service Team in Stockholm!
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Has experience in office cleaning or another service profession, for example as a housekeeper
Speaks Swedish or English
Can work Monday-Friday in the evenings (after 5:00 PM) and weekends
Holds a valid Swedish or EU driver's license (meritorious)
Is detail-oriented, responsible, and service-minded
About the role
You will work with office cleaning for our corporate customers, ensuring high quality in every assignment. Tasks include deep cleaning, quality checks, covering for colleagues during absences, and some responsibility for key handling.
You will often work in a team and may also lead assignments during larger projects.
What we offer
Permanent employment (75%)
Collective agreement and secure employment terms
Insurance and occupational pension
Wellness allowance
Training and development opportunities
Free mobile phone subscription
A great team with colleagues from all over the world
Does this sound interesting? Submit your application today - our HR team will contact you regarding the next steps in the process.
Welcome to Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331904-1874402". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Hemfrid i Sverige AB
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9777784