Kvalitetsundersköterskor
2026-01-15
Nu söker vi kvalitetsundersköterskor till våra verksamheter inom särskilt boende samt ordinärt boende.
Ditt uppdrag är att, tillsammans med befintligt team, säkerställa att omvårdnadsnära rutiner och processer är aktuella och efterföljs. Du är trygg i rollen som förebild när det handlar om värdegrundsarbetet, professionell och kvalitativ omvårdnad och du har lätt för att samarbeta. Du ser värdet i att arbeta utifrån individens individuella behov och förstår vikten av noggrannhet i att systematiskt arbeta med förbättring likaväl som med dokumentation.
Målet med kvalitetsundersköterskans uppdrag är att säkerställa och utveckla kvaliteten i omsorgsarbetet för den enskilde brukaren i Karlshamns kommun. I ditt uppdrag som kvalitetsundersköterska ska du tillsammans med ditt team och din enhetschef driva systematiskt förbättringsarbete av verksamheten genom att:
• Vara en god förebild och verka för att socialtjänstlagens policys och rutiner efterföljs tillsammans med sin arbetsgrupp och sin enhetschef.
• Verka för ett gott bemötande såväl inom organisationen som emot våra brukare och dess anhöriga.
• Arbeta för att verksamhetens mål uppnås enligt verksamhetsplanen. Kvalitetsundersköterskan arbetar strategiskt med att förbättra och säkerställa en god vård & omsorg i olika forum såsom förbättrings- och vård möten.
• Fungera som ett stöd till arbetskollegor för att förbättra kommunikation och feedback.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska eller undersköterska med erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Du har god kommunikationsförmåga samt god datorvana. I arbetet ingår samverkan och dokumentation vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av demensvård och/eller erfarenhet av arbete med individer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.
För att bli aktuell för tjänst inom ordinärt boende krävs B-körkort för manuell växellåda.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Tillträde efter överenskommelse. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För mer information:
Enhetschefer inom särskilt boende:
Åse Carlsson Forsman 0454-563347
Linnéa Bengtsson 0454-563117
Kastriot Berisha 0454-81959
Enhetschef inom ordinärt boende:
Rex Berisha 0454-30 72 55
Fackliga företrädare Kommunal 0454-81191
Fast månadslön

Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Karlshamns kommun
Kontakt
Enhetschef
Åse Carlsson Forsman ase.carlssonforsman@karlshamn.se 0454-563347 Jobbnummer
