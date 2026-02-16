Kvalitetstekniker
2026-02-16
Vill du vara med och utveckla kvalitetsarbetet i en internationell och tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en kvalitetstekniker som med engagemang och driv vill bidra till Gnutti Carlos fortsatta framgång. Gnutti Carlo Group i Södra Vi är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och Sveriges största pressgjuteri. Våra kunder finns inom fordonsindustrin och är några av branschens mest kvalitetsmedvetna aktörer, med höga mål och förväntningar på våra produkter och processer.
Om rollen
Som kvalitetstekniker är du en nyckelperson i vårt arbete med att uppnå och överträffa våra kvalitetsmål. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom kvalitetsavdelningen. Rollen innebär att du analyserar orsaker till kvalitetsavvikelser och rekommenderar effektiva åtgärder för att förebygga och eliminera problem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra kontroller samt dokumentera, skriva och administrera avvikelser
Delta aktivt i beredningsmöten för nya projekt och bidra vid framtagning av FMEA
Informera och instruera medarbetare i kvalitetsfrågor
Utfärda arbets- och kontrollinstruktioner
Uppdatera arbetsinstruktioner, kontrollinstruktioner och FMEA
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har
Minst gymnasieutbildning, gärna kompletterad med högskoleutbildning inom relevant område, eller flera års erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller kvalitetssäkring inom produktion
Kunskap i ISO 9001 och IATF 16949 är meriterande, likaså erfarenhet av FMEA och SPS
God datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du är
En självgående och lösningsfokuserad person med mycket god samarbets- och serviceförmåga. Du är lyhörd, engagerad och har lätt för att få andra med dig i förändrings- och förbättringsarbete. Du arbetar noggrant och analytiskt och motiveras av att driva förbättringar och skapa kvalitet i varje led.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter den kompetens och dynamik som mångfald bidrar med.
Möjligheterna hos Ljunghäll
Om vi blir rätt match får du en roll i en utvecklingsinriktad organisation med en kamratlig och hjälpsam kultur. Du arbetar i en högautomatiserad produktion och med en välutrustad maskinpark. Hos oss är olika erfarenheter, kompetenser och personligheter en av våra största styrkor och din kompetens kommer att spela en viktig roll i verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder kompetensutveckling utifrån dina behov och ambitioner. Är du motiverad och tar ansvar öppnar vi dörrar för att växa tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
Du söker tjänsten via ansökningsformuläret i länken nedan. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 31dec 2025.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Frågor om tjänsten?
Rekryterande chef: Robert Brodin, 0492-162 20
Rekryterande chef: Robert Brodin, 0492-162 20

HR-partner: Linda Mukka, linda.mukka@ljunghall.com
Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4 000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Ljunghäll pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är Ljunghäll det ledande företaget i norra Europa. Vårt moderbolag, Gnutti Carlo är världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer. Så ansöker du
