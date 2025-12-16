Kvalitetssamordnare till Ramo AB
Ramo AB är ett logistikcenter som verkar som underleverantör till industrikunder. Verksamheten omfattar tillverkning, bearbetning och montering av komponenter där kvalitet, leveransprecision och teknisk kompetens är avgörande.
Ramo AB arbetar kontinuerligt med att utveckla sina processer för att möta kundernas krav och stärka sin konkurrenskraft.
Ramo AB söker nu en Kvalitetssamordnare som vill driva och vidareutveckla företagets samlade kvalitetsarbete med fokus på kvalitet, miljö och ständiga förbättringar. Rollen är central i organisationen och innebär nära samarbete med ledning, produktion, kunder och leverantörer. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som Kvalitetssamordnare på Ramo AB kommer du bland annat att:
Driva, underhålla och utveckla företagets kvalitetsledningssystem
Säkerställa efterlevnad av gällande kvalitets- och miljökrav
Utföra interna revisioner samt delta vid externa revisioner
Ansvara för hantering och uppföljning av reklamationer, internt och externt
Sammanställa, analysera och följa upp kvalitetsavvikelser
Delta i kvalitetssäkring av nya produkter och processer
Driva förbättrings- och effektiviseringsprojekt mot leverantörer
Arbeta med lag- och myndighetskrav kopplade till kvalitet och miljö
Stötta organisationen i kvalitetsrelaterade frågor Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från tillverkande industri
God förståelse för produktionsprocesser och tekniska ritningar
Erfarenhet av kvalitetsarbete och strukturerade arbetssätt
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska, samt grundläggande engelska
Vana att arbeta i Office-paketet
Meriterande
Erfarenhet av ISO 9001 och ISO 14001
Erfarenhet av LEAN, förbättringsarbete eller liknande produktionssystem
Erfarenhet av miljöarbete eller systematiskt arbetsmiljöarbete
Bakgrund från verkstads-, bearbetnings- eller monterings industri Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du motiveras av förbättringsarbete och tar ansvar för att driva kvalitetsfrågor självständigt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och hög servicekänsla.
Ramo AB erbjuder dig en nyckelroll med stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@ramo.se Arbetsgivarens referens
