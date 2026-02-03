Kvalitetssamordnare till barn- och ungdomssjukvård
Barn- och ungdomssjukvården bedriver mottagningsverksamhet med dagsjukvård och specialistsjukvård i hemmet i Hudiksvall och i Gävle. I Bollnäs finns en barnmottagning. Slutenvårdsavdelningar finns i Gävle och i Hudiksvall med allmänpediatrik- och neonatalvård. Vi samverkar med övriga verksamheter som ger specialistsjukvård till barn och ungdomar. För att möta framtidens behov arbetar vi med arbetsmiljö, tillgänglighet, barnanpassad vård, patientsäkerhet och palliativ vård.
Nu söker vi en kvalitetssamordnare med hjärta för barn och ungdomar som vill vara med och bidra till framtidens barn- och ungdomssjukvård. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som kvalitetssamordnare i barn- och ungdomssjukvården arbetar du över hela länet och är en nyckelperson i utveckling av vårdens kvalitet och säkerhet. Du sitter med i barn- och ungdomssjukvårdens ledningsgrupp och stöttar verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och vårdenhetschefer i frågor om kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• driva och samordna patientsäkerhetsarbetet samt leda verksamhetens patientsäkerhetsgrupp
• stötta chefer och medarbetare i avvikelsehantering, sammanställa avvikelser och patientärenden samt rapportera till ledningsgruppen
• leda händelse-, intern- och riskanalyser och säkerställa att resultat omsätts i förbättringsåtgärder
• ansvara för verksamhetens dokumentstyrning i dokumenthanteringssystemet Platina vilket innebär att upprätta, granska och följa upp dokument samt stödja verksamheten i processen
• strukturera och följa upp patientsäkerhetsarbetet i systemstödet Stratsys patientsäkerhetsmodul inklusive årlig patientsäkerhetsberättelse
• stötta verksamhetsutveckling genom analys, utbildning och nära samverkan med chefer och medicinsk rådgivare
• delta i lednings- och samverkansforum som sakkunnig inom kvalitet och patientsäkerhet.
I rollen ingår även kliniskt arbete.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett omväxlande och stimulerande arbete
• Ingå i ett team med kunniga och engagerade medarbetare inom olika professioner.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Som kvalitetssamordnare inom barn- och ungdomssjukvård har du en central roll i att säkerställa en god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Med en stark analytisk förmåga identifierar du tidigt utmaningar i verksamheten och omsätter dem till konkreta, hållbara lösningar. Arbetet präglas av god planerings- och organisationsförmåga, där struktur och tydlighet skapar förutsättningar för både effektivt förbättringsarbete och trygg vård. I en komplex och ibland pressad miljö är du stresstålig och behåller fokus även när förutsättningarna snabbt förändras. Genom god samarbetsförmåga och driv har du en stark förmåga att leda och driva förändringsarbete, med barnets bästa och verksamhetens långsiktiga utveckling i centrum.
I rollen som kvalitetssamordnare ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt arbete, gärna i en offentlig verksamhet samt om du har erfarenhet av patientsäkerhetsarbete och/eller ledarskap.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
