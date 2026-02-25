Kvalitetssäkrande APL-samordnare med pedagogisk bakgrund

Edukatus Alliance AB / Organisationsutvecklarjobb / Sollentuna
2026-02-25


Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Kvalitetssäkrande APL-samordnare med pedagogisk bakgrund till [Skolans namn] (Ort)
Om oss På [Skolans namn] arbetar vi för att ge eleverna en utbildning som kombinerar teori och praktik. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer, vilket stärker deras yrkeskompetens och framtida möjligheter.
Om rollen Vi söker nu en APL-samordnare som vill vara en nyckelperson i arbetet med att skapa kvalitativa praktikplatser för våra elever. Rollen innebär att du samordnar, kvalitetssäkrar och utvecklar APL i nära samarbete med skolans personal, elever och externa aktörer.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Arbetsuppgifter
Hitta och etablera kontakter med företag och organisationer för APL-platser

Säkerställa kvalitet och uppföljning av praktikplatser

Administrera olika processer kring APL platser

Ha löpande dialog med handledare, elever och yrkeslärare

Bidra till att utveckla rutiner och processer för APL

Stötta elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse

Vi söker dig som:

Har god förmåga att skapa och underhålla nätverk

Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ

Har administrativa kunskaper, samt är bra på Excell och räkning

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Har intresse för utbildning och samverkan med arbetslivet

Har förmåga att processleda

Har förmåga att kvalitetsäkra processer genom stickprov, observationer, samtal och granskning av dokument

Har förmåga att handleda kollegor på ett pedagogiskt sätt

Har förmåga att ge konstruktiv feedback

Har kunskap i studieteknik

Kvalifikationer
Erfarenhet av samordning, nätverkande eller liknande arbetsuppgifter

God organisatorisk förmåga

Kunskap om yrkesutbildningar är meriterande

OBS! Att du har körkort och bil är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete.
Så här går rekryteringen till: För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Vill du vara med och skapa möjligheter för elevernas framtid? Sök tjänsten som APL-samordnare på [Skolans namn] (Ort) idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291321-1860514".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Djupdalsvägen 24 (visa karta)
192 51  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
9762660

Prenumerera på jobb från Edukatus Alliance AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Edukatus Alliance AB: