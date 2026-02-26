Kvalitetssäkrande APL-samordnare med pedagogisk bakgrund
2026-02-26
Kvalitetssäkrande APL-samordnare med pedagogisk bakgrund till Yrkesgymnasiet i Sollentuna
Om oss På Yrkesgymnasiet arbetar vi för att ge eleverna en utbildning som kombinerar teori och praktik. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer, vilket stärker deras yrkeskompetens och framtida möjligheter.
Om rollen Vi söker nu en APL-samordnare som vill vara en nyckelperson i arbetet med att skapa kvalitativa praktikplatser för våra elever. Rollen innebär att du samordnar, kvalitetssäkrar och utvecklar APL i nära samarbete med skolans personal, elever och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Hitta och etablera kontakter med företag och organisationer för APL-platser
Säkerställa kvalitet och uppföljning av praktikplatser
Administrera olika processer kring APL platser
Ha löpande dialog med handledare, elever och yrkeslärare
Bidra till att utveckla rutiner och processer för APL
Stötta elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse
Vi söker dig som:
Har god förmåga att skapa och underhålla nätverk
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Har administrativa kunskaper, samt är bra på Excell och räkning
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har intresse för utbildning och samverkan med arbetslivet
Har förmåga att processleda
Har förmåga att kvalitetsäkra processer genom stickprov, observationer, samtal och granskning av dokument
Har förmåga att handleda kollegor på ett pedagogiskt sätt
Har förmåga att ge konstruktiv feedback
Har kunskap i studieteknikKvalifikationer
Erfarenhet av samordning, nätverkande eller liknande arbetsuppgifter
God organisatorisk förmåga
Kunskap om yrkesutbildningar är meriterande
OBS! Att du har körkort och bil är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete.
Så här går rekryteringen till: För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ingås. Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten finns på polisen.se.
Vill du vara med och skapa möjligheter för elevernas framtid? Sök tjänsten som APL-samordnare på Yrkesgymnasiet Sollentuna redan idag! Så ansöker du
