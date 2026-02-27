Kvalitetskontrollant till lager - Heltid
Vill du arbeta i en viktig roll där noggrannhet och ansvar står i fokus? Vi söker nu en kvalitetskontrollant som säkerställer att varje order som lämnar lagret är korrekt och håller en hög kvalité.
Uppdraget är på heltid (100%) med start omgående och sträcker sig över hela våren och sommaren. För rätt person finns chans till förlängning även i höst.
Arbetet kräver ett starkt självledarskap och en förmåga att ta sig an nästa arbetsuppgift när den första är färdig. Du kommer även att använda truck i ditt dagliga arbete även om stora delar av arbetet sker till fots. Det underlättar om du att ett siffersinne och då det är din uppgift att kontrollräkna och korrigera varje order innan den lämnar lagret. Du fungerar som den sista kontrollfunktionen och tar därför ditt uppdrag på största allvar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och noggrann
Är driven och trivs med ett högt arbetstempo
Bidrar med positiv energi till arbetsgruppen
Har lätt för att hantera datorer och arbeta i olika system
Talar och skriver flytande svenska
Har truckkort
Det är meriterande om du har arbetat på lager tidigare.
Vi erbjuder
En viktig roll i verksamheten
Ett engagerat team och trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta heltid med fasta arbetstider
