Kvalitetskontrollant
Dahrén Sweden AB / Teknikjobb / Essunga Visa alla teknikjobb i Essunga
2025-10-24
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dahrén Sweden AB i Essunga
Vi söker en Kvalitetskontrollant!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Kontroll av lindningstråd enligt gällande kundspecifikationer och kontrollplaner.
• Administrativ rapportering av mätdata i olika system.
- Kontakt med andra avdelningar gällande provning.
Som kvalitetskontrollant hos oss kommer du att vara en länk mellan kvalitetsavdelningen och produktionen. Mycket jobb ligger på att ge produktionen underlag för att de ska leva upp till den standard som marknadens krav är på kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet. Du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt, god datavana samt mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Som person är du engagerad och har ett högt eget driv. Du har god analytisk förmåga och kan dra egna slutsatser. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Kvalitet- och Miljöchef Kaj Sjunnesson 0512-300 393 eller 070-516 93 30.
Välkommen med din ansökan senast 16 november 2025. Urval sker löpande, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Dahrén är idag ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Fabrik och huvudkontor finns i Jonslund, Sverige. I Tyskland finns ett säljkontor och i Polen fabrik och säljkontor. Dahrén har 350 anställda varav 220 i Sverige. Mer information på hemsidan www.dahrengroup.com Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahrén Sweden AB
(org.nr 556058-7197) Kontakt
Kaj Sjunnesson 0512-300393 Jobbnummer
9574286