Kvalitetskontrollant - Heltid
2025-09-05
Placeringsort: Färgelanda
Omfattning: Heltid
Skift: Dagskift samt kvällsskiftPubliceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vi söker noggranna och ansvarstagande medarbetare för arbete inom kvalitetskontroll hos en av våra kunder i Färgelanda. Du kommer att vara anställd av oss men arbeta ute på plats hos kunden.Dina arbetsuppgifter
Utföra visuella och manuella kvalitetskontroller av produkter
Säkerställa att produkter uppfyller uppsatta kvalitetskrav
Rapportera avvikelser och dokumentera kontrollresultat
Samarbeta med andra avdelningar vid behovKvalifikationer
Noggrann och strukturerad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av kvalitetskontroll
God förståelse för svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att arbeta dagskift eller kvällsskift
En trygg anställning och ett trevligt arbetsklimat
Introduktion och upplärning på plats
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9495691