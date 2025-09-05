Kvalitetskontrollant - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Färgelanda
2025-09-05


Placeringsort: Färgelanda
Omfattning: Heltid
Skift: Dagskift samt kvällsskift

Publiceringsdatum
2025-09-05

Om tjänsten
Vi söker noggranna och ansvarstagande medarbetare för arbete inom kvalitetskontroll hos en av våra kunder i Färgelanda. Du kommer att vara anställd av oss men arbeta ute på plats hos kunden.

Dina arbetsuppgifter
Utföra visuella och manuella kvalitetskontroller av produkter

Säkerställa att produkter uppfyller uppsatta kvalitetskrav

Rapportera avvikelser och dokumentera kontrollresultat

Samarbeta med andra avdelningar vid behov

Kvalifikationer
Noggrann och strukturerad

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Tidigare erfarenhet av kvalitetskontroll

God förståelse för svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:

Konkurrenskraftig lön

Möjlighet att arbeta dagskift eller kvällsskift

En trygg anställning och ett trevligt arbetsklimat

Introduktion och upplärning på plats

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9495691

