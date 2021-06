Kvalitetskonsult Life Science - Knightec AB - Kemiingenjörsjobb i Umeå

Knightec AB / Kemiingenjörsjobb / Umeå2021-06-28Därför är detta jobbet för digDu vill vara del av att förbättra livskvaliteten för patienter genom att säkerställa säkra läkemedel samt medicintekniska produkter och tjänster. Genom att hitta rätt nivå av kvalitet och regulatorisk efterlevnad genom produktutvecklingsprocessen, vill du vara en viktig del i att introducera ny teknik samt bättre läkemedel och medicinteknisk utrustning till marknaden.Du kommer vara del av vår satsning inom Life Science i norr och spela en nyckelroll i kompetensområdets framtida utformning. Projektens omfattning och innehåll kommer att variera, liksom den organisatoriska kontexten som sträcker sig från start-ups till väletablerade internationella företag vilket gör att du kommer får användning för hela dina kompetens. Oavsett om din kompetens ligger inom Design Control, Quality Assurance, validering eller regulatoriska frågor kommer du att kunna ta stort ansvar i dina uppdrag.Men du kommer inte att vara ensam. Allt vi gör, gör vi som ett team. Du kommer vara omgiven av personer som bryr sig, inte bara om affären och resultat, utan om varandra. På riktigt. Vår miljö präglas av tillit, transparens och samarbete vilket skapar förutsättningar för dig att att ta dig an nya utmaningar och ta nästa steg i karriären.En karriär att vara stolt överVart du än ser dig själv i framtiden så är vi här och stöttar. Oavsett om du skulle vilja ta dig an en ny roll, bli teknisk specialst eller utveckla din ledarskapsförmåga hjälper vi dig hitta vägen framåt. Din vilja och dina ambitioner bestämmer riktningen, vi förser dig med verktygen och förutsättningarna för att lyckas.Beroende på din kompetens och intresse, kommer du vara del av något av våra nationella initiativ inom Medtech Compliance eller Validation Management. Där får du ta del av utbildningar och certifieringar samt få möjlighet att jobba med några av de mest framstående i branschen. Om du värdesätter din professionella utveckling kommer vi göra detsamma.Därför är du rätt för den här rollenDina viktigaste egenskaper är din vilja att lära dig saker samt dela din kunskap med andra. Då vår ambition är att hjälpa våra kunder ta nästa steg in i framtiden genom digitala verktyg ser vi att du har intresse för ny teknik och digitalisering. Extra intressant är det om du har erfarehet eller intresse för att jobba med kvalitetssäkring av mjukvara eller uppkopplad utrustning.Du har även:Ingenjörsexamen i bioteknik, medicinteknik, kemiteknik eller liknandeErfarenhet från att ha arbetat med kvalitet inom läkemedel, medicinteknik eller bioteknik, exempelvis Design Control, CE-märkning, Quality Assurance, Regulatory Affairs eller kvalitetsledningssystem alternativt erfarenhet av validering där du deltagit i IQ/IQ/PQ-fasernaGod kunskap om relevanta regulatoriska krav och standarder så som MDD/MDR, GMP, GAMP5, ISO 13485, ISO 14971 och IEC 62304För denna roll behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.Ett KnightecKnightec drivs av övertygelsen att team som präglas av mångfald i erfarenhet, kompetens och bakgrund är nyckeln till framgång. Vi arbetar aktivt för att upplevas som det tjänsteföretag som bäst kan stödja våra kunders transformation. Vår industriella erfarenhet kombinerad med digital expertis och ett mänskligt angreppssätt ger våra 800 medarbetare goda möjligheter att lyckas.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-28Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-24Knightec AB5834829