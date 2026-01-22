Kvalitetsingenjör till Forsmark!
2026-01-22
En spännande och samhällsviktig verksamhet väntar dig på Forsmark. Här har du chansen att bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning genom att jobba som kvalitetsingenjör inom Mekanik. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som kvalitetsingenjör kommer du att arbeta med att granska och verifiera - att kontrollera att installationer är provade och kontrollerade helt enkelt. Du bidrar till att säkerställa att ombyggnationer och installationer följer interna krav och externa regelverk, ofta i ett självständigt arbete med stort eget ansvar.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med goda karriärsmöjligheter
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Kollektivtrafik som är anpassad efter Forsmarks arbetstider
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
Dina arbetsuppgifter
• Utföra installationskontroll av mekaniska komponenter
• Verifiera material och säkerställa dess överensstämmelse.
• Granska och godkänna teknisk dokumentation.
• Genomföra identifieringar av installerade komponenter på plats.
• Kontrollera att arbeten är utförda korrekt och enligt gällande standarder.
• Agera som oberoende bedömare och beslutsfattare gällande installationskvalitet.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av mekanisk provning eller besiktningsarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av oförstörande provning (OFP).
• Kunskap om PED-direktivet (tryckkärlsdirektivet).
• Erfarenhet av mekaniska installationer, gärna relaterat till tryckkärl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
