Kvalitetsingenjör (QA/QC) inom mekanikområdet
2025-10-17
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning av jobbet
Vill du jobba med hela världen men samtidigt ha en trygg samhörighet i ett härligt team med andra specialister där alla bidrar med värdefull kompetens, erfarenhet och glädje?
Som kvalitetsingenjör kommer du arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll såväl internt som hos våra kunder. Du kommer att vara involverad i upphandling, konstruktion, tillverkning, installation och slutdokumentation i samband med mekaniska installationer, ombyggnationer och reparationer. Majoriteten av din tid kommer du spendera hos våra kunder och då vi både har kunder i Sverige och globalt innebär rollen en del tjänsteresor, både långa och korta.
Till vårt marknadsområde Quality Engineering (QE) söker vi nu nya medarbetare till flera av våra kontor i Sverige. I vårt team är vi allt från nyexaminerade till seniora med en bred kompetens inom kvalitet, svets och material.Kvalifikationer
Som person är du driven och ansvarstagande. Vi tror även att du är en god kommunikatör med god förmåga att rapportera och presentera kvalitetsrelaterade milstolpar. Du trivs med att samarbeta i grupp men även självständigt under eget ansvar.
Lämplig utbildning är ingenjörsutbildning med minst 2 års arbetslivserfarenhet, alternativt att du har lång arbetslivserfarenhet inom aktuellt område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Projekt inom process- eller energibranschen
Branschspecifika standarder och krav
Goda kunskaper om gällande svetsstandarder
Eftersom mycket av arbetet även kan vara mot internationella kunder behärskar du både svenska och engelska i tal och skrift.
Blir du aktuell för denna tjänst kan du även behöva genomgå säkerhetsprövning samt drogtest.
Ytterligare information
Utöver spännande uppdrag och fantastiska kollegor erbjuder AFRY:
Trygg anställning, kollektivtal och konkurrenskraftiga löner
En generös kandidatportal i Benify där du kan se alla våra förmåner
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Intern utbildningsakademi, AFRY Academy - Som anställd hos oss har vi alltid ett fokus på individuell kompetensutveckling och en stark kultur där vi delar kunskap och erfarenheter.
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga, skidresor mm
Är du intresserad av att jobba i ett teknikintresserat gäng med kunniga specialister, där vi lär av varandra och det ges goda möjligheter för utveckling? Då söker du dig till rätt team!
Quality Engineering erbjuder en mångfald bland kollegor med olika specialistområden, en bredd på uppdrag och en möjlighet att själv utvecklas åt det håll man vill!
AFRY är en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Har du frågor gällande tjänsten kan du kontakta:
Johan Andersson, johan.h.andersson@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kan du kontakta rekryterare Fanny Sjödell på; fanny.sjodell@afry.com
Vi tar ej emot ansökan via e-post.
Välkommen med din ansökan, senast den 16 november!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
