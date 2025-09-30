Kvalitetsingenjör med processinriktning Saab Dynamics
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-09-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I tjänsten som kvalitetsingenjör med inriktning på produktionsprocesser kommer du på en övergripande nivå leda och samordna kvalitetsarbetet inom produktionsplats Malmslätt. Ett stort fokus kommer vara att arbeta förebyggande i kvalitetsfrågor samt att arbeta tätt med produktion inom kvalitetsfrågor med stöttning av spetskompetens inom ämnet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
*
Driva orsaksanalysarbetet, alltså aktivt hitta orsaken till att problemet uppstått samt driva igenom aktiviteter för att lösa det på kort- och långsikt
*
Säkerställa att vi uppfyller de krav vi har på våra produkter
*
Arbeta med att förebygga kvalitetssäkringen av produktutbudet
*
Granska och säkerställa att valideringar av processer och verifieringar av produkt genomförs
*
Genomföra interna kvalitets- och miljörevisioner samt presentera produktionskvalitet vid interna granskningar
*
Resor inom och utanför Sverige kan förekommaPubliceringsdatum2025-09-30Profil
Vi ser att du har en universitetsutbildning inom civilingenjörsutbildning eller har motsvarade erfarenhet utifrån arbetslivserfarenhet. Att ha en förståelse av att arbeta proaktivt med FMEA metodik och kapabilitetsanalys är meriterande.
Vi söker en person med goda ledaregenskaper som trivs med att driva projekt framåt och uppskattar att samarbeta med andra. Du brinner för kvalitetsfrågor och ser ständiga förbättringar i arbetet. Flexibiliteten är dig nära och att vara öppen som person och kunna hantera förändring ser vi hos dig. Vi ser även att du har en god analytisk förmåga samt att du är bra på att kommunicera på både svenska och engelska i både tal och skrift.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9532229