Kvalitetsingenjör
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation med familjär företagskultur. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
Är du en person med högt engagemang, god analytisk förmåga och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt? Är du en sann ambassadör för våra värderingar på IKEA? Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
En dag i livet med oss! Tjänsten ingår i vår Lean & Quality avdelning bestående av 9 medarbetare. Avdelningen har till uppgift att supporta övriga avdelningar med kvalitetskompetens så att våra produkter uppfyller uppställda kvalitetskrav. Arbetet innebär att supporta medarbetare för ökat kvalitetsfokus, driva utvecklingen av det förebyggande kvalitetsarbetet för att minska kvalitetsbristkostnader, säkerställa att kraven gällande dokumentation efterlevs och att uppdateringar hanteras på korrekt sätt. Avdelningen stöttar produktion med att analysera och utveckla tillverkningsprocesser samt identifierar rotorsaker till kvalitets- och effektivitetsproblem genom att driva förbättringsprojekt enligt Six Sigma/Lean. I arbetet ingår även att arbeta med mätetal (KPI:er), processkartläggning och datadriven analys.
Så vem är du? För dig som drivs av att utveckla både människor och verksamhet och vet att bästa resultat nås när man arbetar tillsammans är detta din möjlighet. För att lyckas som kvalitetsingenjör hos oss måste du ha lätt för att skapa relationer, kunna motivera, entusiasmera och skapa god stämning omkring dig. Du stimuleras av eget ansvar, är analytisk och har en hög problemlösningsförmåga, är noggrann och uppmärksam på detaljer.
Din profil: Du har ingenjörsutbildning på universitets-/högskolenivå (gärna inom maskinteknik) alternativt eftergymnasial utbildning inom kvalitetsområdet samt några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
