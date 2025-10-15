Kvalitetsingenjör - Supplier Process Quality
2025-10-15
Vill du arbeta med kvalitet i en teknisk miljö där hållbarhet, säkerhet och precision står i fokus? Vi söker en kvalitetsingenjör som vill bidra till att säkra leveranser, processer och produkter i komplexa industriprojekt.
Som kvalitetsingenjör arbetar du nära både leverantörer och interna projektteam för att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls i alla led. Du blir en viktig del av arbetet med att granska processer, följa upp avvikelser och driva förbättringsarbete i samverkan med teknik, inköp och produktion.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som kvalitetsingenjör arbetar du nära både teknik, inköp och produktion för att säkerställa att komponenter, processer och leveranser håller hög kvalitet. Du är delaktig genom hela kedjan, från kravställning och uppföljning till förbättringsarbete och dokumentation.
Du ansvarar bland annat för att:
följa upp leverantörer och verifiera att produkter och processer uppfyller tekniska och kvalitetsmässiga krav
granska ritningar, materialspecifikationer och testresultat tillsammans med konstruktörer och produktion
hantera avvikelser, utföra rotorsaksanalyser och följa upp korrigerande åtgärder
säkerställa att kvalitetsdokumentation och standarder som ISO 9001 eller PED efterlevs
driva förbättringsinitiativ och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt Profil
Rollen passar dig som trivs med att kombinera struktur och teknik och som tycker om att samarbeta över flera funktioner.
Vi tror att du har:
Minst tre års erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri, produktion eller leverantörskedja
Eftergymnasial utbildning inom teknik, kvalitet eller motsvarande
Erfarenhet av kvalitetsstandarder som ISO 9001, PED eller IATF 16949
Goda kunskaper i SAP eller liknande affärssystem
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av leverantörskvalitet, revisioner eller arbete i projektform.
Som person är du noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta men trivs också med att arbeta självständigt.
Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag med placering hos en ledande aktör inom energi- och industrisektorn. Du blir en del av ett kunnigt team som arbetar med hög teknisk nivå och starkt fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
