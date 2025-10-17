Kvalitetscontroller Lokalvård till Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Om arbetsplatsen
Vill du bidra till att säkerställa hög kvalitet i kommunens lokalvård? Som kvalitetscontroller för lokalvård får du en nyckelroll i att säkerställa att våra verksamheter - från skolor till omsorgsboenden - håller hög standard och är trivsamma för alla. Du arbetar nära både leverantörer och verksamheter, genomför kvalitetskontroller, följer upp avtal och driver kvalitetsarbete framåt. Om du brinner för struktur, samverkan och förbättring - då är detta rollen för dig!
Tjänsten är placerad på enheten för Lokalvårdsservice som har i uppdrag att vara central beställarorganisation för lokalvården i Huddinge kommun. I rollen som kvalitetscontroller ingår du i ett team om fem personer på Lokalvårdsservice som utgör en central beställarorganisation för kommunens lokalvårdstjänster. Du rapporterar till enhetschefen för Lokalvårdsservice. Enhet är placerad under Administrativa sektionen på Kommunstyrelsens förvaltning.
Huddinge kommuns verksamhetslokaler omfattar i storleksordning 320 000 kvm. Exempel på verksamheter där lokalvården utförs är skolor, förskolor, idrottshallar och kontorslokaler. All lokalvård i kommunen är upphandlad och är idag utlagd på externa utförare. Lokalvårdsservice har i uppdrag att följa upp att lokalvårdsleverantörerna utför städningen med god kvalitet genom att utföra kvalitetskontroller, ha kontakt med kommunens verksamheter samt med de externa städleverantörerna. All felanmälan om lokalvård från kommunens verksamheter hanteras genom Lokalvårdsservice.
Beskrivning av arbetsuppgifter
• Genomföra kvalitetskontroller av lokalvården i kommunens olika verksamheter för att säkerställa att städningen utförs enligt gällande avtal och specifikationer.
• Dokumentera och analysera resultat från kontrollerna.
• Följa upp att leverantörerna uppfyller avtalade krav, inklusive städfrekvenser, metoder och kvalitetsnivåer.
• Identifiera avvikelser och initiera åtgärder vid brister i leveransen.
• Samverka med verksamheter och leverantörernas representanter kring lokalvårdens utförande.
• Upprätta rapporter och underlag för uppföljning och beslut.
• Ge råd och vägledning till kommunens verksamheter i frågor som rör lokalvård och eventuella tilläggsbeställningar.
• Fungera som kontaktperson mellan verksamheterna och leverantörerna.
• Bidra till utveckling av rutiner och förbättringsarbete inom Lokalvårdsservice verksamhetsansvar.
Tjänsten förutsätter B-körkort.
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• Kunskaper om avtalsuppföljning, ekonomisk uppföljning och lokalvård.
• God datorvana och förmåga att arbeta metodiskt.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med kvalitetskontroller och dokumentation.
• Erfarenhet av praktik från offentlig verksamhet eller att ha arbetat i offentlig verksamhet.
• Kunskap om relevanta standarder (t.ex. SS-INSTA 800).
• Utbildning inom lokalvård (t.ex. SRY/PRYL).
I rollen som kvalitetscontroller är det viktigt att du är en problemlösare, har förmåga att samarbeta och skapa förtroende samt trivs i en roll med många sociala kontaktytor. Det är viktigt att du bemöter medarbetare och leverantörer professionellt och har förmåga att arbeta metodiskt. Du har hög integritet och förståelse för rollen som kommunens representant gentemot våra verksamheter samt externa aktörer.
Under rekryteringsprocessen kommer tester att användas. Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Huddinge kommun, Administrativa sektionen ledn. Kontakt
Enhetschef Internservice
Johan Bodare johan.bodare@huddinge.se 070-2769480 Jobbnummer
