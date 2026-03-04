Kvalitetschef till Smålandsmunken
Vill du vara med och bygga framtidens kvalitetsarbete hos Smålandsmunken?
Smålandsmunken är ett företag med stolta traditioner och höga ambitioner. Nu står vi inför en spännande utvecklingsresa där kvalitet, livsmedelssäkerhet och ständig förbättring är helt avgörande för vår fortsatta framgång. Därför söker vi en trygg och operativ Kvalitetschef som vill ta ett tydligt ägarskap för vårt kvalitetsarbete - och samtidigt vara med och bygga en modern organisation.
Hos oss får du en central roll nära produktionen, där du gör verklig skillnad varje dag.
Om rollen
Som Kvalitetschef på Smålandsmunken ansvarar du för att leda och vidareutveckla företagets arbete inom kvalitet och livsmedelssäkerhet. Du säkerställer att vi lever upp till gällande standarder, kundkrav och interna mål - och du driver ett aktivt förbättringsarbete tillsammans med hela verksamheten.
Rollen innebär ett nära och prestigelöst samarbete med produktionen, där du är närvarande, operativ och tydlig i ditt ledarskap.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Leda och utveckla företagets kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete
• Säkerställa efterlevnad av kundkrav, lagstiftning och relevanta standarder
• Ansvara för revisioner, avvikelsehantering och uppföljning
• Driva ständiga förbättringar och bygga en stark kvalitetskultur
• Vara en nyckelperson i samarbetet med stora livsmedelskunder
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom livsmedelsteknik, livsmedelsvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet som kvalitetschef eller i liknande ledande kvalitetsroll inom livsmedel
• Mycket god kunskap om GFSI-standarder såsom BRCGS, IFS eller FSSC 22000
• Erfarenhet av revisioner, avvikelser, reklamationer och kundkrav
• Vana att jobba med större kunder nationellt och internationellt inom dagligvaruhandeln och food service
Vi tror att du är
För att lyckas och trivas hos Smålandsmunken är du en person som:
• Gillar att arbeta operativt och nära produktionen
• Är trygg, strukturerad och tar beslut med tydlighet
• Är kommunikativ och pedagogisk - du får med dig organisationen och skapar engagemang
• Har ett lösningsorienterat driv och gillar förbättringsarbete
Meriterande
Det är ett plus om du har:
• Erfarenhet eller kunskap inom hållbarhetsfrågor och relaterade krav
• Vana av förändringsledning och utvecklingsprojekt
Ett uppdrag med stor påverkan
Utöver kvalitetsansvaret blir du också en viktig del i vår utveckling framåt, där du får möjlighet att:
• Vara med och bygga en ny organisation
• Utveckla och etablera ett ledningsgruppsarbete
• Bidra i implementeringen av ett nytt affärssystem
Vi erbjuder
På Smålandsmunken erbjuder vi dig:
• En nyckelroll i ett företag med starkt varumärke och tydliga ambitioner
• Möjlighet att påverka och forma arbetssätt, struktur och kultur
• En verksamhetsnära roll med korta beslutsvägar
• Ett engagerat team och en organisation där kvalitet är på riktigt
Låter detta som nästa utmaning för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte.
I den här rekryteringen samarbetar Smålandsmunken med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av Smålandsmunken. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47.
