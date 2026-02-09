Kvalitetschef Till Ljusgårda - Supernormal Greens
2026-02-09
Vill du jobba nära produktionen och vara med och påverka hur kvalitet faktiskt fungerar i vardagen? Vi på Ljusgårda - Supernormal Greens söker en Kvalitetschef som vill arbeta praktiskt, affärsnära och tillsammans med andra, i en verksamhet som utvecklas snabbt och blickar framåt.
Ljusgårda är på väg in i en ny fas med fokus på ingrediens- och råvarutillverkning, vilket innebär att du får vara med och bygga upp kvalitet på en ny marknad, från grunden. Här finns möjligheten att införa certifieringar, etablera strukturer och skapa en hållbar efterlevnad som faktiskt fungerar i praktiken, inte bara på papper.
Rollen kräver därför erfarenhet av kvalitet i ingrediens-/aktiva ämnen-miljö, gärna från CDMO eller liknande kund-/leverantörsdriven kvalitetsstyrning. Här får kvalitet ta plats där den gör mest nytta, samtidigt som du är med och formar nästa steg i bolagets utveckling.
DIN VARDAG
Som Kvalitetschef är du mitt i produktionen, nära både kollegor och processer, och ser till att kvalitet byggs in i vardagen, inte bara kontrolleras i efterhand. Du arbetar praktiskt, affärsnära och i nära samarbete med både produktion och R&D.
Du leder ett team om tre medarbetare och har en viktig roll i att skapa struktur, tydlighet och engagemang kring kvalitetsarbetet. Du är involverad i allt från daglig styrning till strategiska förbättringar och säkerställer att verksamheten följer standarder och regelverk på ett sätt som skapar verkligt värde.
Du bidrar aktivt till att förbättra yield, minska kassation och optimera processer - med målet att kvalitet ska vara en möjliggörare för affären.
Exempel på vad du gör i vardagen: * Säkerställer GMP, GLP och spårbarhet i praktiken * Säkerställer batchlogik och frisläppning (batch record, provtagning, CoA, hold/disposition) * Driver avvikelse RCA CAPA effektverifiering samt change control * Operational Excellence, exempelvis TQM, TPM, Six Sigma, Lean * Arbetar med leverantörskvalitet och outsourcing, inklusive quality agreements och audit readiness * Följer upp kvalitetsrelaterade KPI:er och driver förbättringsinitiativ * Är en aktiv del i daglig styrning och processkontroll * Samarbetar nära R&D vid produktintroduktioner, tester och uppskalning * Leder och utvecklar ditt team i det dagliga kvalitetsarbetet * Bidrar till en kultur där kvalitet och säkerhet genomsyrar hela verksamheten
VEM ÄR DU?
Du är en nyfiken, jordnära och trygg person som trivs nära produktionen och tycker om att samarbeta. Du ser kvalitet som ett stöd för affären, inte som ett hinder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har: * Erfarenhet från ingrediens-, nutraceutical-, kosmetik- eller pharma-nära verksamhet * Erfarenhet från CDMO-miljö eller som kund/uppdragsgivare som ställer krav på och auditar leverantörer * God förståelse för GMP, GLP, batchlogik och kvalitetsstyrning i producerande miljö * Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare
Som person: * Är du trygg i din roll och vågar fatta beslut * Förstår du sambandet mellan kvalitet, yield och lönsamhet * Gillar du struktur, men fokuserar på det som skapar verkligt värde * Samarbetar du gärna med produktion, R&D och externa parter
Framför allt vill du vara med och bygga något nytt, påverka på riktigt och sätta kvaliteten i centrum när Ljusgårda - Supernormal Greens tar nästa steg in i en ny marknad.
VILL DU VETA MER?
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-03-01.
OM LJUSGÅRDA - SUPERNORMAL GREENS
Ljusgårda - Supernormal Greens är ett svenskt agritechbolag i Tibro som utvecklar och producerar växtbaserade ingredienser i kontrollerade odlingsmiljöer. Genom att kombinera växtbiologi, teknik och datadrivna arbetssätt skapar de förutsättningar för hög kvalitet, precision och spårbarhet.
Bolaget befinner sig i ett strategiskt skifte och fokuserar nu på B2B ingredienser för applikationer inom bland annat kosttillskott, kosmetik och närliggande områden med höga krav på kvalitet och reproducerbarhet. Under 2026 innebär detta ett tydligt fokus på långsiktiga samarbeten och nära arbete med kunders utvecklings och kvalitetsprocesser.
På präglas arbetet av nyfikenhet, ansvar och en vilja att testa, lära och förbättra. Beslut fattas med stöd av data, samtidigt som stor vikt läggs vid respekt för både människor och växter.
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7150940-1831573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Tibro
)
543 32 TIBRO Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9731530