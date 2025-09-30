Kvalitetschef till HydraSpecma
2025-09-30
Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
HydraSpecma är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & Co i Danmark, har mer än 1500 medarbetare och omsätter över 4,6 miljarder. Verksamheten är övergripande uppdelad i tre divisioner, Global OEM, Renewables och Industry & Aftermarket. Vi skapar värde genom att tillhandahålla teknisk rådgivning om hydrauliska lösningar och produkter, snabba leveranser och har marknadens mest omfattande produktsortiment. På HydraSpecma är vi måna om att ta vårt företagsansvar såväl inom klimat-och miljöpåverkan som i arbetsvillkor, ledning och arbetsmiljö.
Divisionen Global OEM omsätter ca 1,6 miljarder och sysselsätter ca 700 personer. Divisionen/affärsområdet har verksamhet i Sverige med siter i Göteborg, Våxtorp, Örnsköldsvik samt Motala. Internationellt finns de i Polen, Brasilien, Kina, England och Holland.
Läs mer på vår hemsida https://www.hydraspecma.com
Om rollen
Som Kvalitetschef hos oss kommer du aktivt att arbeta med och ansvara för vårt kvalitetsarbete och dess processer. Du ansvarar för att upprätthålla, utveckla och ständigt förbättra företagets ledningssystem för kvalitet och miljö samt hålla dig uppdaterad inom dessa områden. Därmed kommer du i denna tjänst vara en nyckelperson där du planerar, utför och följer upp dagliga arbetsuppgifter, sätter arbetssätt och jobbar aktivt med dina kollegor där du bygger förståelse och laganda.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter
• Utveckla kvalitets- och tillverkningsprocesser enligt kundernas krav och företagens standarder. * Hantering av avvikelse från kunder, skall ej hantera varje kvalitetsavvikelse men vara till hjälp när det behövs. * Utbildning av anställda i kvalitetskontrollmetoder och produktkvalitet. * Underhåll och utveckling av kvalitetsstyrningssystem * Intern hantering av kemiska ämnen. * Säkerställa överensstämmelse med externa miljöbestämmelser och myndighetskommunikation. * Stödja produktionsorganisationen med kvalitetsavvikelsedata. * Strategisk miljöledning: Ansvara för att integrera miljöhänsyn i verksamheten och förbättra miljöprestandan kontinuerligt. * Efterlevnad av lagar och regler: Säkerställa att organisationen följer relevanta miljölagar, regler och standarder, såsom miljöbalken och ISO 14001. Genomföra regelbundna revisioner och riskbedömningar för att identifiera och åtgärda miljörisker.
• Miljömål och rapportering: Definiera och följa upp miljömål, nyckeltal och resultat. Rapportera om organisationens miljöprestanda till ledningen, kunder och myndigheter.
• Utbildning och bygga medvetenhet: Utveckla och genomföra utbildningsprogram för att öka medvetenheten om kvalitet- och miljöfrågor bland personalen och andra intressenter. Skapa en kultur av miljöansvar inom organisationen.
• Riskhantering: Utveckla och implementera planer för att hantera miljörisker, inklusive beredskapsplaner för miljöolyckor eller nödsituationer.
söker
Vi söker dig med civilingenjörsutbildning inom områdena kvalitet, teknik, materialvetenskap eller har motsvarade erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av roller som kvalitetsingenjör / kvalitetschef. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som underleverantör inom fordonsbranschen, men det är inget krav. Du brinner för ledarskap och har förmåga att både inspirera och utmana i den rollen. I ditt ledarskap är du duktig på kommunikation och får med dig ditt team på resan framåt. Som person är du strukturerad och affärsintriktad med resultatfokus. Du arbetar systematiskt och har stark logisk förmåga. Utöver det har du lätt för att samarbeta, har ett eget driv, gillar högt tempo, är lösningsorienterad och förmåga att hantera olika frågor parallellt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en roll i en internationell koncern som är professionell, långsiktig och snabbrörlig med tillväxt och stort framtidsfokus. Vi jobbar med kundanpassade lösningar och har ett högt tekniskt fokus, vilket innebär hög kompetensnivå inom koncernen. Hos oss får du vara med på en spännande resa med fokus på utveckling, effektivisering, optimering och förbättringsprojekt. Du kommer även in i en prestigelös entreprenöriell kultur med utvecklingsfokus och högt engagemang.
Hos oss på HydraSpecma i Våxtorp satsar vi på utveckling, trivsel och gemenskap. Du får en gedigen introduktion och möjlighet till personlig utveckling. Vårt arbetsklimat är öppet och präglat av delaktighet, respekt och laganda. Hos oss får du engagerade kollegor och sociala aktiviteter i vardagen. Du får även stabilitet och trygghet i en spännande bransch i ständig utveckling! Så ansöker du
Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller sända ett mejl till martina.nordberg@recruitpartner.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
