Kvalitetschef
Gnutti Carlo Sweden AB / Chefsjobb / Kungsör
2026-01-19
Gnutti Carlo Sweden AB
Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som Operativ Kvalitetschef har du en central och verksamhetsnära roll i att leda, utveckla och säkerställa kvalitetsarbetet i vår produktionsverksamhet i Kungsör. Du ansvarar för att kvalitetssystem, mål och rutiner efterlevs och vidareutvecklas samt fungerar som ett nära och operativt stöd till produktionen i det dagliga arbetet.
Rollen har ett tydligt fokus på förbättrings- och utvecklingsarbete där du driver kvalitetsrelaterade initiativ för att stärka leveransprecision, kundnöjdhet och effektivitet. Du har en viktig roll i dialogen med både kunder och leverantörer samt ansvarar för hantering av kundreklamationer enligt 8D-metodiken.
Som Operativ Kvalitetschef leder du ett team bestående av mät- och kvalitetstekniker samt SQE. Rollen ingår även i Kungsörs ledningsgrupp, där du bidrar aktivt till verksamhetens strategiska och operativa utveckling tillsammans med övriga funktioner på siten.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Leda, utveckla och följa upp kvalitetsarbetet i produktionen
Säkerställa efterlevnad av kvalitetssystem, rutiner och uppsatta mål
Driva och delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Stödja produktionsorganisationen i kvalitetsfrågor i det dagliga arbetet
Medverka i kund- och leverantörsmöten
Ansvara för hantering och uppföljning av kundreklamationer enligt 8D
Leda och utveckla teamet inom kvalitet och mätteknik
Aktivt bidra i Kungsörs ledningsgruppens arbete med verksamhetsstyrning, uppföljning och utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med ingenjörsinriktning eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av att leda personal och en gedigen bakgrund inom kvalitetsarbete i producerande verksamhet.
Du har goda kunskaper i IATF 16949 och ISO 9001 samt erfarenhet av kvalitetsteknik och statistiska verktyg. Erfarenhet från underleverantörsverksamhet inom fordonsindustrin är meriterande, liksom certifiering inom Six Sigma (Black eller Green Belt).
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du drivande, beslutsam och resultatorienterad. Du arbetar analytiskt och strukturerat och har förmåga att omsätta analyser och avvikelser till konkreta förbättringsåtgärder.
Du är trygg i ditt ledarskap, inger förtroende och har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner i organisationen. Med ditt engagemang och din tydlighet bidrar du till ett starkt kvalitetsfokus samt till produktionens fortsatta utveckling och framgång.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 22 februari 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Sead Sekro (0227-48337) HR-specialist Jenny Havela (0227-48310).
Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnutti Carlo Sweden AB
(org.nr 556034-5190) Jobbnummer
