Kvalificerad inköpare inom entreprenadupphandling
Trafikverket / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-06
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Leverantörsmarknaden står för mer än 70 procent av hela Trafikverkets omsättning. Som medarbetare på Inköp och logistik är du med och bidrar till att Trafikverket gör goda affärer, som skapar mer väg och järnväg för pengarna och på så sätt mer värde för de vi finns till för både idag och i framtiden.
På Trafikverkets avdelning Inköp och logistik arbetar cirka 300 medarbetare med att utveckla, genomföra och förvalta verksamhetens inköps- och upphandlingsverksamhet samt försörjning av tekniskt godkänt material, genom nära samspel och dialog med verksamhetsområden, leverantörer och branschorgan.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Till en av våra tre inköpsenheter i Göteborg söker vi en kvalificerad inköpare till en tjänst som hanterar upphandlingar av tekniska konsulter och entreprenader till Trafikverkets verksamhet på väg och järnväg.
Hos oss erbjuds du ett lärorikt och utvecklande arbete med stort eget ansvar. Du möts av en stor inköpsavdelning med en lärande kultur där vi stöttar varandra, bollar idéer och delar med oss av kunskap och erfarenheter.
I rollen som kvalificerad inköpare ansvarar du för att på egen hand genomföra upphandlingar och bidra till att utveckla våra affärer samt säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt.
Som kvalificerad inköpare på Trafikverket förväntas du vara med och påverka kravställningar i upphandlingar och bidra till att våra projekt främjar en minskad klimatpåverkan och ökad innovation, produktivitet och effektivitet.
I rollen ingår att bistå projekten genom att aktivt ge råd och stöd inom upphandlings- och entreprenadjuridik samt att vara ett kommersiellt stöd under kontraktens livslängd och dessutom dra nytta av erfarenheter via ständiga förbättringar.
Tillsammans arbetar vi för att göra Trafikverkets affärer attraktiva och genom samarbete med våra leverantörer utvecklar vi affärerna med fokus på både hållbara entreprenader och ett hållbart transportsystem.
Jag som blir din chef heter Maria Landenius. För mig är det viktigt att Du trivs på jobbet, med dina kollegor och känner engagemang. Vi arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi ser möjligheter och kan testa nya vägar.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en självgående och strukturerad person som tar ansvar för ditt arbete och driver dina upphandlingar framåt på ett planerat och metodiskt sätt. Du har ett lösningsorienterat och affärsmässigt förhållningssätt. Genom att analysera förutsättningar, tillämpa lagar och riktlinjer och se till verksamhetens behov bidrar du till väl genomtänkta affärer och hittar lösningar som skapar värde för Trafikverket och de vi är till för.
Du är trygg i din yrkesroll, har hög integritet samt mod att fatta och stå för välgrundade beslut. Rollen innebär att du ibland behöver stå fast i dina bedömningar och förklara regelverk även i situationer där olika intressen möts.
Eftersom du arbetar nära projektledare, kollegor och andra intressenter är du också en god lagspelare som uppskattar samarbete. Du kommunicerar tydligt, anpassar ditt budskap efter mottagaren och skapar förtroende genom ett professionellt och lyhört bemötande.
Vi söker dig som har
goda kunskaper inom LOU/LUF
minst några års relevant och aktuell erfarenhet av att leda upphandlingsarbete inom offentlig sektor
ansvarat för upphandling av entreprenader och tekniska konsulter inom offentlig sektor
eftergymnasial utbildning inom ekonomi/inköp eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
erfarenhet av entreprenadjuridik AB/ABT, ABK samt AMA-systemet
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är också önskvärt om du har
erfarenhet av väg- och järnvägsentreprenader
erfarenhet av förhandling inom offentlig upphandling
erfarenhet av affärsutveckling och/eller strategiskt inköp från privat eller offentlig sektor
erfarenhet av kontrakts- och leverantörsuppföljning
Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer den 14-15/9.
Tjänstens placeringsort är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Maria Landenius maria.landenius@trafikverket.se 0101243642 Jobbnummer
9993576