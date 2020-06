Kvalificerad handledare - Järna Assistans AB - Personaltjänstemannajobb i Göteborg

Järna Assistans AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg2020-06-17Nu söker vi en handledare som kan börja omgående.Du kommer vara kvalitetsansvarig inom stöd och matchning och se till att all dokumentering och rapporter uppfyller Arbetsförmedlingens krav.Du ska också vara kontaktskapande gentemot företag och utbildningsanordnare för att få ut arbetssökande i arbete/studier.Ett plus om du har erfarenhet av systmet workbuster.Förutom erfarenhet som handledare inom Stöd och matchning ska du utan undantag uppfylla kraven i alternativ 1 eller 2:ALTERNATIV 1Krav på handledarens kompetens - kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhetUtbildning:Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. För att en utbildning ska godkännas enligt alternativ 1 måste huvudinriktningen på utbildningen vara något av de uppräknade ämnesinriktningarna alternativt att huvuddelen av utbildningen har bestått av de uppräknade utbildningsområdena.Arbetslivserfarenhet:Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år.ALTERNATIV 2Krav på handledarens kompetens - kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet.Utbildning:Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.Arbetslivserfarenhet:Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:Arbetsledning med personalansvarRekryteringOmställningsarbete för arbetssökandeStudie- och yrkesvägledningHandläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågorArbete med social- och gruppsykologiKarriärvägledningPersonen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.LöneanspråkAnge ditt löneanspråk i dina ansökningshandlingar.--------------------------------------------------------#jobbjustnu#jobbcoach#karriärscoach#stödochmatchning2020-06-17Sista dag att ansöka är 2020-07-17Järna Assistans ABHisingsgatan 2841703 Göteborg5268795