Kvalificerad handläggare - Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten - Butikssäljarjobb i Gotland

Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten / Butikssäljarjobb / Gotland2021-07-07Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.Region Gotland söker dig som vill vara med och utveckla avfallsverksamheten. I din roll har du fokus på kundärenden, fakturering, digitalisering och entreprenörskontakter. Du är initierad i regeringens fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige. Du kommer vara en viktig spelare när teknikförvaltningen optimerar organisationen för att utveckla Gotland som ekokommun. Gotlänningar är generellt mycket positiva till källsortering och återbruk. En av avfallsteamets viktigaste uppgifter är att ha dialog med medborgarna om hur avfall kan minskas samt förädlas till en resurs. Ekologisk hållbarhet är ett övergripande mål.För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi värnar miljön, naturen och vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.Avfallsavdelningen ansvarar bland annat för insamling av matavfall, brännbart, slam och latrin. Av matavfallet gör vi biogas och det brännbara återanvänds i den gotländska industrin.Avfallsavdelningen är inne i ett dynamiskt skede. Avdelningen ansvarar både för utvecklings- och driftsfrågor, omsätter drygt 100 mkr och har ca trettio medarbetare. Verksamheten bedrivs både av interna och externa utförare. Inom avdelningen finns sju återvinningscentraler, en aktiv deponi och avfallsanläggning, insamling av slam, latrin samt kärl- och säckavfall.På avdelningen arbetar avfallsingenjörer, systemutvecklare, ekonomer, handläggare, administratörer, arbetsledare och driftspersonal.2021-07-07Du kommer driva kundärenden från start till beslut. Det innebär att du även har kontakt med entreprenörer och interna utförare. Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftning, miljötillstånd, förordningar och föreskrifter. När du kommit in i de olika arbetsuppgifterna är det du som ska driva digitaliseringen av handläggarfunktionens moment.Du kommer arbeta i EDP Future/Mobile, Visma ekonomisystem och i ärendehanteringssystem samt arbeta med kundfakturering.Vi erbjuder dig:En nyckelroll när avfallsverksamheten digitaliseras samt utvecklar nya former för medborgardialoger.Arbete med utvecklingsorienterade och välutbildade kollegor och chefer.Kontinuerlig vidareutbildning inom miljö- och avfallsområdet samt EDFuture/Mobile.En kreativ och lösningsorienterad arbetsmiljö.Vi söker dig som har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Som grund har du sannolikt en eftergymnasial utbildning inom teknik- och miljöområdet alternativt ekonomi, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du har några års dokumenterad arbetslivserfarenhet, har du flera år är det bara positivt.Vi ser det som meriterande är om du arbetat med myndighetsutövning, arbetat med digitalisering och har erfarenhet av strukturen i en politiskt styrd organisation.ÖVRIGTInom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten5852030