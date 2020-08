Kvalificerad CNC-Operatör sökes! - AB Söder & Co Consulting - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Falköping

AB Söder & Co Consulting / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falköping2020-08-262020-08-26Vi söker nu en medarbetare till vår kunds CNC avdelning.Som operatör arbetar du med att bearbeta produkter, enklare felsökning och maskinunderhåll. Du ska kunna och ha erfarenhet av att göra verktygsbyte och ställa in maskinerna självständigt enligt ritning. Det förekommer också en del programmering och/eller optimering. Produktkvalitet är avgörande för företaget fortsatta framgång och är givetvis en mycket viktig del i tillverkningen.Vi söker en engagerad CNC operatör som ser möjligheter och som kan bidra med sitt kunnande. Du ska ha en yrkesutbildning med inriktning mot CNC eller Automation. Det är mycket meriterande om du har goda kunskaper inom PLC och LEAN. Vi ser helst att du har erfarenhet från liknande jobb inom industrin. Då det kan förekomma truckkörning i fabriken ser vi gärna att du har truckkort. Som person bör du vara drivande och positiv, men också noggrann och ha lätt för att samarbeta.På Söder & Co erbjuder vi dig en utmaning med möjligheter att använda hela din yrkesskicklighet i ett marknadsledande, globalt och expansivt företag. Är du rätt person? Ansök redan idag!Intresserad? Ansök om arbetet på www.soderco.se. För ytterligare information kontakta Anders Löfgren, tel: 0322-666862. Mail: anders.lofgren@soderco.se Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-30AB Söder & Co Consulting5333695