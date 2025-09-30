Kursledare sång och musik

Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Västerås
2025-09-30


Brinner du för musik och vill inspirera andra att utveckla sina röster eller har du kunskaper av ett instrument och vill dela med dig av den kunskapen? Hos Medborgarskolan får du chansen att kombinera ditt intresse med ett meningsfullt uppdrag. Vi tror på bildningens kraft och att musik kan skapa gemenskap, väcka kreativitet och stärka självkänsla. Som kursledare hos oss blir du en viktig del av det, du får möjlighet att möta människor i olika åldrar och bakgrunder, dela din passion för musik och hjälpa deltagare att växa både konstnärligt och personligt.

Om rollen

Som kursledare leder du studiecirklar eller kurser inom musik och sång. Innehållet utformas tillsammans med oss, utifrån din kompetens och deltagarnas behov. Det kan handla om:

• Körsång och ensemblesång
• Individuell sångteknik och röstträning
• Instrumentkurser (t.ex. gitarr, piano mm.)
• Musikteori, låtskrivande eller andra musikrelaterade områden


Vi söker dig som:

• Har goda kunskaper inom musik och/eller sång
• Har pedagogisk förmåga och en vilja att möta människor där de är
• Är engagerad, flexibel och trivs i en ledarroll
• Vill vara med och bidra till folkbildningens värde

Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande, men det viktigaste är din passion och ditt engagemang.

Vi erbjuder

• Ett stimulerande och meningsfullt uppdrag där du får göra skillnad
• Stöd, material och pedagogiskt utbyte inom Medborgarskolan
• Frihet att utforma dina egna kurser och idéer
• Ett arvoderat uppdrag med flexibla tider

Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Soran Abdi
soran.abdi@medborgarskolan.se
010-1575076

Jobbnummer
9533159

