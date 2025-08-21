Kursledare inom Sång - opera, Södertälje
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Södertälje bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet musik, språk och estet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform inom ämnet Musik och då som kursledare för sång med tema opera, kvällstid med tillträde inför höstens kurser i september Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Sång-opera". Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
, https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/
Storgatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Folkuniversitetet, Södertälje Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Anna Jensen anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se 0739160842 Jobbnummer
9469525