Kursledare i Spanska
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2025-11-01
Söker du ett lustfyllt extrajobb? Brinner du för det spanska språket och möten med människor?
Medborgarskolan i Falkenberg söker en kursledare i spanska som vill inspirera andra att utveckla sina språkkunskaper.
Som cirkelledare planerar och leder du gruppundervisning för vuxna, där fokus ligger på att bygga ordförråd, tal, hörförståelse och kulturförståelse på ett lättsamt och pedagogiskt sätt.
Du har mycket goda kunskaper i både spanska och svenska, är tydlig i din kommunikation och tycker om att dela med dig av dina kunskaper på ett inspirerande och lättillgängligt sätt.
Som person är du lyhörd, flexibel och pedagogisk - du trivs i mötet med människor och skapar en trygg stämning i gruppen.
Tidigare undervisningserfarenhet är meriterande, men viktigast är din vilja att sprida språkglädje och inspirera andra att lära.
Undervisningen sker i grupp, vanligtvis på vardagseftermiddagar eller kvällar, enligt överenskommen planering.
Uppdraget är en objektsanställning med ersättning enligt avtal.
Låter det som något för dig?
Skicka en kort presentation och berätta om din bakgrund, ditt språkintresse och varför du vill undervisa hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Uppdraget är en objektsanställning med ersättning enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9584320