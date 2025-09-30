Kursledare i Spanska
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg
Söker du ett lustfyllt extrajobb?
Medborgarskolan i Falkenberg söker inför hösten en kursledare i Spanska.
Vi söker dig som är kunnig och pedagogisk, och som har ett brinnande intresse för språket.
Som person är du lyhörd, flexibel och kreativ och strävar efter god kvalitet.
Du har mycket goda kunskaper i både Spanska och Svenska.
Du tycker om att träffa många nya människor och är bra på att skapa och vårda relationer.
Undervisningen sker i form av gruppundervisning och du kommer att arbeta som cirkelledare.
Arbetstiden är belagd till sen eftermiddag och kväll på förutbestämda dagar och tider.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kanske du är en av våra framtida kursledare!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9532512