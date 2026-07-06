Kursledare i Silversmide
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2026-07-06
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Kungsbacka
, Höganäs
eller i hela Sverige
Medborgarskolan i Falkenberg söker kursledare i silversmide
Vi söker dig som vill leda kurser i silversmide i Falkenberg och göra det möjligt för fler att upptäcka glädjen i hantverket. Hos oss får du kombinera ditt intresse för silversmide med ett engagemang för människor och lärande. Rollen passar dig som vill ha ett kreativt extrauppdrag vid sidan av arbete, egen verksamhet, studier eller pension.
Planerad kursstart är vårterminen 2027.
Om uppdraget
Vi söker dig som har goda kunskaper i silversmide och som vill dela med dig av ditt hantverk på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt. Som kursledare ansvarar du för att planera och genomföra kurser i silversmide tillsammans med oss på Medborgarskolan. Du leder grupper på ett tryggt och tydligt sätt och skapar ett klimat där deltagarna vågar prova, fråga och utvecklas i sin egen takt. Kurserna genomförs på Medborgarskolan i Falkenberg. Exakt upplägg, tider och kursinnehåll planeras tillsammans med dig som kursledare.
I uppdraget ingår bland annat att
planera kursupplägg, moment och övningar
leda praktiska kurstillfällen i mindre grupper
handleda deltagare individuellt och i grupp
bidra till god ordning, arbetsmiljö och säkerhet under kurstillfällena
föra närvaro och ha dialog med ansvarig verksamhetsutvecklare
Vem vi söker
Vi söker dig som har både hantverkskunnande och ett intresse för människor och lärande. Du behöver inte vara lärare i grunden, men du ska tycka om att möta människor, förklara och visa praktiskt hur saker går till.
Vi ser gärna att du
har god erfarenhet av silversmide
är trygg i grundläggande tekniker och verkstadsarbete
har vana att arbeta säkert med verktyg, material och utrustning
är pedagogisk, lyhörd och strukturerad
kan anpassa undervisningen efter vuxna nybörjare med olika förkunskaper
kommunicerar tydligt på svenska
Tidigare erfarenhet av att hålla kurs, workshop eller handleda andra är meriterande, men det viktigaste är att du har god ämneskunskap och vill dela med dig av den på ett tryggt och inspirerande sätt.
Anställning och omfattning
Detta är ett arvoderat kursledaruppdrag genom objektanställning. Det innebär att anställningen är kopplad till de kurser som startar och till de timmar som kursen omfattar. Uppdraget är inte en heltids- eller deltidsanställning med fast omfattning, utan passar bäst som ett extraarbete vid sidan av annan sysselsättning. Kurser startar när vi har ett färdigt upplägg och tillräckligt deltagarunderlag. Omfattningen kan därför variera över tid.
Vad vi erbjuder
Som kursledare hos Medborgarskolan får du möjlighet att dela med dig av ditt hantverk i en folkbildande miljö där deltagarnas nyfikenhet står i centrum. Du får stöd med administration, kursplanering och marknadsföring, samtidigt som du är med och påverkar kursens innehåll och form. Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet som vill skapa tillgängliga och inspirerande mötesplatser för lärande, kreativitet och gemenskap.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Skicka gärna en kort presentation av dig själv och berätta om din erfarenhet av silversmide. Beskriv också gärna om du har hållit kurs, workshop eller handledning tidigare, samt vilken typ av nybörjarkurs du skulle vilja leda. Om du har bilder eller exempel på egna arbeten får du gärna bifoga dem. Urval och dialog sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
311 34 FALKENBERG Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9993103