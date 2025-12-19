Kursledare i danska, Göteborg
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Folkuniversitetets i Göteborg erbjuder kurser i språk från hela världen och vi är också testcenter för IELTS och Swedex. Nu söker vi en kursledare till vår kvällskurs i danska med anställning på timbasis.
Värdesätter du oberoende och ett vetenskapligt förhållningssätt? Brinner du för pedagogisk förnyelse? Då kan vi vara rätt arbetsgivare för dig.
Uppdraget
Kursverksamheten erbjuder dag- och kvällskurser samt längre utbildningar och föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kommunikation, skrivande, hälsa och hållbar utveckling i språk från hela världen. Vi är också testcenter för IELTS och Swedex. Våra kurser riktar sig till privatpersoner såväl som till företagskunder och offentlig sektor och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn. Vi har kurser på alla nivåer dagtid året runt och på kvällstid januari-juni samt september-december.
Uppdraget som kursledare i danska omfattar 1 kväll per vecka från vårterminen 2026.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i det danska språket och med ett intresse för kultur- och samhällsfrågor som rör Danmark. Du ska också ha goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper.
Som pedagog hos Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Anställningsform
Timanställning Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-01-25 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
För ytterligare information och frågor
Josephine Scheres Tropp, Utbildningsledare, josephine.scheres@folkuniversitetet.se Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Josephine Scheres josephine.scheres@folkuniversitetet.se Jobbnummer
9655308