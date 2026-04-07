Kurir (Timanställning / Sommarjobb)
FedEx Express Ljungby söker kurirer för TIMMANSTÄLLNING samt SOMMARJOBB
OM BOLAGET:
Vi finns på sex kontinenter och i fler än
220 länder. Vi erbjuder möjligheter i vårt vidsträckta nätverk med över
5 000 nav och anläggningar som gör det möjligt för oss att leverera över
15 miljoner försändelser varje dag. Vårt mål är att bidra till samhället genom
att långsiktigt öka möjligheterna för våra kunder och vår verksamhet att växa
under ansvar.
Vårt engagemang för att bidra till det
bästa för samhället, människors potential och miljön vägleder oss i allt
vi gör. Vi arbetar för att leverera en mer hållbar framtid. Priority Earth
är vårt initiativ för att nå dit och inkluderar ett mål om en koldioxidneutral
verksamhet senast 2040.
Bli en del av vårt team som ständigt
arbetar för att leverera dagens viktigaste försändelse till någon
någonstans. På FedEx blir du en del av ett team som hjälper till att knyta
samman världen genom att möjliggöra global handel som hjälper företag att växa,
gemenskaper att blomstra och människor att utvecklas. Via stöd, utveckling och
möjligheter, både personligt och professionellt, formar vi en kultur där
människor levererar enastående upplevelser och service i världsklass
Om jobbet
För att lyckas i rollen krävs det att du
kan vara självgående, ta egna initiativ och alltid har kunden i fokus. Du
behöver ha en god fysik då du skall flytta paket på upp till 68kg, och lyfta
Ø Giltigt B-körkort för manuell, ej automat sedan minst 2 år.
Ø Giltigt B-körkort för manuell, ej automat sedan minst 2 år.
Ø Förmåga att effektivt planera din
arbetsdag själv.
Ø Att arbeta både individuellt och i
grupp är ett måste.
Ø God kunskap i svenska och engelska
Ø Förmåga att tala och skriva
engelska, då det är vårt koncernsspråk.
Ø Geografiska kunskaper i området
Kronoberg/Halland/Jönköping
Ø Stark känsla för service då du är
ambassadör för FedEx.
Om anställningen
Timanställning. Du kan hoppa in med kort varsel när ordinarie personal är frånvarande. Även föraviserade bokningar för arbetspass när ordinarie personal är lediga.
Många duktiga timanställda har senare övergått till att bli fastanställda!
Just nu sökes även SOMMARJOBBARE (Juni-Juli-Augusti)
Vi utför en registerkontroll på all vår personal mot Transportstyrelsen.
Vi har kollektivavtal med Transport .
Om du vill hjälpa oss att leverera det vi
lovar med ett leende, så skicka din ansökan till oss så snart som möjligt,
rekrytering sker löpande. Ansökan skall bestå av din CV och referens. Har du en
lucka i ditt CV på mer än 28 dagar skall du kunna uppvisa intyg för den
perioden. Betyg och intyg skall tas med till en eventuell intervju.
Arbetet utgår ifrån Ljungby Kronobergs län.
Ansökningar mottages ENBART via Fedex hemsida https://careers.fedex.com/courier-hourly-ljungby/job/C9A70460923C42CDB676A1DC2239B510?utm_source=CareerSiteOrganic Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Enbart via länken angiven i annonsen Arbetsgivare Federal Express Corporation (Usa) Filial Sverige
(org.nr 516402-9257) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FedEx Express - Ljungby Jobbnummer
9839522