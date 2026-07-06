Kurator till Vuxenpsykiatrimottagning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Malmö Visa alla kuratorjobb i Malmö
2026-07-06
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Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker en kurator för ett vikariat på cirka ett år. Du kommer att arbeta i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten.
Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan finns i centrala Malmö och har som uppdrag att utreda, diagnostisera, bedöma och behandla patienter med allmänpsykiatriska diagnoser. Mottagningen har ett brett behandlingsutbud och erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykologisk behandling med olika inriktningar, stödsamtal samt gruppbehandling med olika inriktningar.
Mottagningen har cirka 45 anställda som är uppdelade i tre basteam där det förutom sjuksköterskor även ingår psykologer, läkare, skötare, arbetsterapeut, kurator, rehab koordinator, medicinska sekreterare, fysioterapeut, administratör och receptionist som tillsammans har en bred och varierad kompetens.
Vi är en personalgrupp som arbetar med teamkänsla och som ser vikten av att arbeta utifrån standardiserade vårdprocesser med patienten i fokus. Hos oss tar alla ansvar, vi ställer upp för varandra och hjälps åt i ett varmt klimat. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang för våra patienter och ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och sociala miljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss arbetar du både självständigt och i olika teamkonstellationer med övriga professioner. I arbetet ingår olika former av patientsamtal så som, krissamtal, suicidpreventiva samtal och stödsamtal, arbete i Mina planer, sociala utredningar samt att delta i teamkonferenser och yrkesgruppsträffar.
En viktig del i kuratorsrollen är samverkan och du har gemensamma möten med patientens övriga nätverk, både inom psykiatrin (såsom våra slutenvårdsavdelningar) och externa aktörer (till exempel socialtjänsten). Som kurator har du också ett ansvar för att bevaka barnperspektivet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag från klockan 08.00 till 16.30.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad socionom. Det är starkt meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin och/eller erfarenhet av socialt arbete. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av bedömning och social utredning. Vi ser även det som meriterande om du arbetat i Mina planer.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Därtill ser du även det positiva i ett gott samarbete för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och självgående med god förmåga att göra avvägningar och prioriteringar. Därtill är du lyhörd, drivande och engagerad i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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212 11 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Nina Svensson, Vårdförbundet Nina.Svensson@skane.se 040-335300 Jobbnummer
9993019