Kurator till Vårdcentralen Lyckorna
Region Östergötland / Kuratorjobb / Motala Visa alla kuratorjobb i Motala
2026-01-02
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vi på Vårdcentralen Lyckorna söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Är du intresserad av psykisk ohälsa och söker ett utvecklande och stimulerande arbete så ska du söka vikariat som kurator hos oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum och vi är en av fyra vårdcentraler i kommunen. Vårdcentralen ligger centralt belägen nära Lasarettet i Motala och har idag cirka 15 550 listade patienter. Vi har ett gott samarbete med våra vårdgrannar, både inom Region Östergötland och i kommunen. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden. Vi har välfungerande fortbildning, där vi avsätter tid för utbildning både internt och externt. Vårdcentralen har specialister i Allmänmedicin, ST/AT-läkare under utbildning och underläkare. Vi har distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och kuratorer m.fl. Vi är cirka 65 medarbetare som trivs tillsammans med ett öppet och varmt arbetsklimat.
Motala, Östergötlands sjöstad, ligger vackert belägen invid sjön Vättern och här mynnar Göta Kanal ut från öster. Här bor vi nära vacker natur med goda möjligheter till friluftsliv. Det finns goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg. Läs mer om Motala kommun https://start.motala.se/.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kurator till vår samtalsmottagning som består av fyra kuratorer, Mottagningen är navet för omhändertagandet av psykisk hälsa på vårdcentralen och arbetar tätt tillsammans med övriga yrkesgrupper. Vi har under de senaste åren arbetat med att införa Integrerad Beteendehälsa (IBH) inom ramen för ett regionalt projekt, vi är nu i en fas av att permanenta detta arbetssätt och du blir som kurator en central del i det. Vi erbjuder också Internetbaserad KBT. Det finns utrymme att vidareutveckla arbetssätt i framtiden. Det finns ett aktivt kuratorsnätverk i regionen som du blir en del av. Handledning är en självklarhet för professionerna i
Om dig
Du är med fördel legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT, alternativt socionom med grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Meriterande är att vara legitimerande hälso-och sjukvårdskurator samt erfarenhet av primärvård.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Internetbaserad KBT, FACT eller gruppbehandling.
Som person är du öppen för nytänkande, positiv och har god samarbetsförmåga. Du sporras av att jobba i en verksamhet där man ibland behöver tänka utanför boxen för att hitta det som är bäst för patienten och som samtidigt är tidseffektivt. Du är målinriktad och har förmågan att organisera och planera ditt arbete så att verksamheten utvecklas både på kort och på lång sikt.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat till den 31oktober med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om hur det är att arbeta på vårdcentralen lämnas av kurator Anita
Allard, se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Lyckorna Kontakt
Verksamhetschef Lisa Bergander lisa.bergander@regionostergotland.se Jobbnummer
9667800