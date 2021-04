Kurator till Specialistmottagning Sexuell hälsa, Huddinge - Region Stockholm - Administratörsjobb i Huddinge

Region Stockholm / Administratörsjobb / Huddinge2021-04-14Är du socionom och brinner för sexuell hälsa? Har du ett stort intresse för att stötta i svåra situationer samtidigt som du vill jobba på ett av världens topp 10 främsta sjukhus? Då är det kanske dig vi söker.Vi erbjuderErfarna kollegor både inom det specifika yrket och andra yrkeskategorierArbete inom en spännande organisation som alltid arbetar i framkantNära samarbete med andra yrkeskategorier så som läkare, barnmorska och sjuksköterskorIndividuellt anpassad introduktionVåra ambitioner är högt ställda och vi strävar efter psykosocialt arbete i världsklass.Självklart får du också del av de förmånersom Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.2021-04-14Tjänsten är förlagd till Specialistmottagning sexuell hälsa, en mottagning som i huvudsak vänder sig patienter med en sexuellt överförd infektion. Inom verksamheten finns även ett team med läkare, barnmorska och kurator dit kvinnor med smärttillstånd och hudsjukdomar i underlivet kan remitteras.Nu söker vi dig, kurator, som vill bli en del av vår kuratorsgrupp vid sektion Inflammation Infektion Hjärt kärl och Neuro i Huddinge.Tjänsten är ett vikariat med omfattning på 80%.Som kurator inom vår verksamhet arbetar du självständigt och ingår i ett medicinskt team, där du utgör en nödvändig kompetens för att kunna skapa förutsättningar för att snabbt och patientsäkert utreda, bedöma och åtgärda psykosociala behov.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Smittspårning -Kurator träffar samtliga patienter på mottagningen som har en sexuellt överförd infektion som lyder under smittskyddslagen (klamydia, gonorré, syfilis och hiv)Rådgivande, stödjande eller bearbetande samtal kring sexuell hälsaSamtal med patienter med smärta i underlivetRådgivning i sociala frågorMyndighetskontakter och samarbete med andra vårdgivareForskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Som medarbetare hos oss ingår det som en naturlig del av din tjänst att bidra till och delta i aktuella utvecklingsprojekt och forskning.Annonsen gäller ett vikariat för perioden 2021-06-01 till och med 2022-01-28.Vi söker dig somhar ett stort intresse för sexuell hälsa.värdesätter också andra professioners kompetens och bedömningar för att ge patienten den bästa vården ur ett helhetsperspektiv.tar ansvar för det egna arbete; gör det som krävs och söker den information som behövs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs.arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.arbetar enligt yrkesetiska koder och skapar delaktighet och samsyn i vårdmötet. Du visar respekt för patienten, ger säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.som tycker om att samarbeta för att nå gemensamma mål; hjälper kollegor och tar egna initiativ utifrån gemensamma mål. Du är prestigelös nog att rycka in där det behövs.finner dig i en föränderlig vardag och förmår att anpassa dig till vad omgivningen kräver. Du reflekterar kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.KvalifikationerSocionomexamenGoda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Meriterande:Erfarenhet av kuratorsarbete inom området sexuell hälsaGrundläggande psykoterapiutbildning Steg 1 och/eller sexologisk kompetensLegitimerad hälso- och sjukvårdkuratorVi ser det även som en stor fördel om du har magisterexamen och/eller dokumenterad erfarenhet av forskning, utveckling och utbildning inom området som är relevant för tjänsten.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varmt välkommen att söka!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Varaktighet, arbetstidDeltidSista dag att ansöka är 2021-05-02REGION STOCKHOLM5689662