Kurator till psykiatrimottagning Alingsås
2025-12-29
Dina arbetsuppgifter är psykosocialt behandlingsarbete som innefattar bedömningssamtal, akuta och planerade patientbesök, anhörigstöd för barn och familj, samverka med vårdgrannar och myndigheter samt dokumentation.
Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, arbetsterapeut, skötare, rehabkoordinator och fysioterapeut. Din uppgift i teamet både att fungera som fast vårdkontakt och att uppmärksamma de psykosociala aspekterna. Du erbjuds handledning tillsammans med övriga socionomer på mottagningen och möjligheter till vidareutbildning.Om företaget
Psykiatrimottagningen i Alingsås är en del av vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mottagningen betjänar upptagningsområdet Alingsås och Lerums kommuner med ca 90 000 invånare. Mottagningen i Alingsås har genom sitt läge mycket goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer sekreterare samt vårdenhetschef och mottagningssamordnare. Socionomgruppen består idag av fyra socionomer som nu blir fem. Alla har särskilda inriktningar och lång erfarenhet av psykiatrisk vård. Merparten i gruppen har jobbat på mottagningen i många år vilket bidrar till stabilitet och trygghet. Gruppen präglas av öppenhet, engagemang och en kollegial omsorg där mycket skratt ingår i det dagliga arbetet.Profil
Vi söker dig som är socionom eller legitimerad hälso och sjukvårdskurator och som gärna har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och eller psykiatri. Kompetens inom missbruk och/eller psykosvård är meriterande. För att passa hos oss vill vi att du har förmågan att självständigt planera ditt arbete och samtidigt kunna samordna dig med kollegor i teamet. Förmåga att samarbeta effektivt och bygga starka relationer med kollegor och övriga aktörer lägger vi stor vikt vid. Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi kan komma att ha löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag. Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
