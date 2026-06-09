Kurator till psykiatrimottagning Alingsås
Västra Götalandsregionen / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-06-09
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, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Dina arbetsuppgifter är psykosocialt behandlingsarbete som innefattar bedömningssamtal, akuta och planerade patientbesök, anhörigstöd för barn och familj, samverka med vårdgrannar och myndigheter samt dokumentation.
Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, arbetsterapeut, skötare, rehabkoordinator och fysioterapeut. Din uppgift i teamet både att fungera som fast vårdkontakt och att uppmärksamma de psykosociala aspekterna. Du erbjuds handledning tillsammans med övriga socionomer på mottagningen och möjligheter till vidareutbildning.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Psykiatrimottagningen i Alingsås är en del av vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mottagningen betjänar upptagningsområdet Alingsås och Lerums kommuner med ca 90 000 invånare. Mottagningen i Alingsås har genom sitt läge mycket goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer sekreterare samt vårdenhetschef och mottagningssamordnare. Socionomgruppen består idag av fyra socionomer som nu blir fem. Alla har särskilda inriktningar och lång erfarenhet av psykiatrisk vård. Merparten i gruppen har jobbat på mottagningen i många år vilket bidrar till stabilitet och trygghet. Gruppen präglas av öppenhet, engagemang och en kollegial omsorg där mycket skratt ingår i det dagliga arbetet.Profil
Vi söker dig som är socionom eller legitimerad hälso och sjukvårdskurator och som gärna har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och eller psykiatri. Kompetens inom missbruk och/eller psykosvård är meriterande. För att passa hos oss vill vi att du har förmågan att självständigt planera ditt arbete och samtidigt kunna samordna dig med kollegor i teamet. Förmåga att samarbeta effektivt och bygga starka relationer med kollegor och övriga aktörer lägger vi stor vikt vid. Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Vi kan komma att ha löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag. Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
Juanita Samuelsson, Vision 033-6162032 Jobbnummer
9953868